ТУРЦИЯ
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Турция и ОАЭ обсудят ситуацию в Африке
В Абу-Даби пройдет второй раунд дипломатических консультаций Турции и ОАЭ по Африке
Турция и ОАЭ обсудят ситуацию в Африке
/ Public domain
6 апреля 2025 г.

В понедельник в Абу-Даби состоится второй раунд консультаций между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами, посвященный вопросам Африки. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

Встречу возглавят заместитель главы турецкого МИД Бурханттин Дюран и государственный министр по иностранным делам ОАЭ Шахбут бен Нахайян Аль Нахайян.

Стороны обсудят развитие ситуации на африканском континенте и перспективы сотрудничества в области экономики и инвестиций.

Инициатива регулярных консультаций была согласована в ходе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ в феврале 2022 года. Первый раунд прошел в Анкаре 10 октября 2023 года.

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