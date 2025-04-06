В понедельник в Абу-Даби состоится второй раунд консультаций между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами, посвященный вопросам Африки. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

Встречу возглавят заместитель главы турецкого МИД Бурханттин Дюран и государственный министр по иностранным делам ОАЭ Шахбут бен Нахайян Аль Нахайян.

Стороны обсудят развитие ситуации на африканском континенте и перспективы сотрудничества в области экономики и инвестиций.

Инициатива регулярных консультаций была согласована в ходе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ в феврале 2022 года. Первый раунд прошел в Анкаре 10 октября 2023 года.