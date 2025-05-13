ПОЛИТИКА
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«Росатом» приступил к строительству узбекской АЭС
В России началось изготовление реакторной установки РИТМ-200Н для малой атомной станции, которую планируют построить в Узбекистане
«Росатом» приступил к строительству узбекской АЭС
Проект АЭС в Узбекистане / Пресс-служба «Энергетической Недели Узбекистана»
13 мая 2025 г.

Специалисты санкт-петербургского завода «АЭМ-Спецсталь», входящего в Машиностроительный дивизион «Росатома», начали изготовление реакторной установки РИТМ-200Н для будущей атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

По информации «Росатома», металлурги отлили первый слиток из специальной легированной стали весом 205 тонн. Он предназначен для изготовления фланца корпуса — элемента, соединяющего корпус реактора с верхней крышкой блока.

Изготовление первого элемента реакторной установки было презентовано на международной выставке Power Uzbekistan-2025, где присутствовали представители энергетических компаний, профильных ведомств и министерств.

Пресс-служба уточняет, что разливка стали считается начальной стадией производства ядерного реактора. После завершения металлургических операций заготовка будет передана на другие предприятия дивизиона для сборки корпуса реакторного оборудования.

Глава Машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов отметил, что предприятия обладают необходимым опытом в производстве реакторов серии РИТМ, используемых на атомных ледоколах. По его словам, аналогичные технологии применят при изготовлении всех шести установок РИТМ-200Н для узбекской АСММ.

Соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики между Россией и Узбекистаном было подписано в декабре 2017 года. Тогда же была анонсирована крупная АЭС стоимостью $11 млрд. Запуск первого энергоблока намечен на 2028 год.

Новый контракт на строительство малой атомной станции подписали 27 мая 2024 года в Ташкенте во время визита президента России Владимира Путина.

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