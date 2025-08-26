Президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил, что в сентябре примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это будет первое выступление сирийского президента на этой площадке с 1967 года.

Он подчеркнул, что этот шаг символизирует постепенную интеграцию Сирии в международную дипломатию.

«Само участие — это сигнал, что Сирия больше не в изоляции», — отметил аш-Шара, подчеркнув, что в последние годы отношения Дамаска расширились с Турцией, США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и европейскими государствами.

Сирийский лидер заявил, что Дамаск стремится к региональной стабильности, а не к конфронтации.

«Наша стратегия — снижать напряженность, решать споры и сосредоточиться на восстановлении. Сирия не будет втянута в войны», — сказал он.