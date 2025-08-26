ПОЛИТИКА
Сирия возвращается на международную арену после десятилетий изоляции
Ахмед аш-Шара заявил, что его участие в сентябрьской сессии Генассамблеи ООН станет символом возвращения страны в международную дипломатию
Президент Сирии Ахмед аш-Шара / Reuters
26 августа 2025 г.

Президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил, что в сентябре примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это будет первое выступление сирийского президента на этой площадке с 1967 года.  

Он подчеркнул, что этот шаг символизирует постепенную интеграцию Сирии в международную дипломатию. 

«Само участие — это сигнал, что Сирия больше не в изоляции», — отметил аш-Шара, подчеркнув, что в последние годы отношения Дамаска расширились с Турцией, США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и европейскими государствами. 

Сирийский лидер заявил, что Дамаск стремится к региональной стабильности, а не к конфронтации.  

«Наша стратегия — снижать напряженность, решать споры и сосредоточиться на восстановлении. Сирия не будет втянута в войны», — сказал он. 

Аш-Шара подчеркнул, что Ближний Восток нуждается в подходе «ноль проблем», отметив, что война в Сирии дестабилизировала весь регион. По его словам, теперь Дамаск намерен демонстрировать стабильность, укрепляя экономику и создавая модель восстановления. 

Президент добавил, что формирование нового правительства Сирии несет важный сигнал соседним странам.  

«Я отвергаю сектантские квоты. Мы хотим участия и общей ответственности в управлении страной, а прежде всего — укрепления гражданской идентичности», — сказал он. 

Башар Асад, находившийся у власти почти 25 лет, покинул Сирию в декабре прошлого года и перебрался в Россию. С его уходом завершился режим партии Баас, правившей страной с 1963 года. В январе была сформирована переходная администрация под руководством Ахмеда аш-Шары. 

 

