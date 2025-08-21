Положение в секторе Газа достигло уровня, который невозможно описать даже как «гуманитарную катастрофу». Об этом в интервью агентству «Анадолу» заявил заместитель медицинского координатора «Врачей без границ» (MSF) в Газе Мухаммед Абу Мугайсиб.
По его словам, удары Израиля и обсуждаемые планы оккупации города Газа привели к окончательному крушению системы здравоохранения.
«Ситуация не улучшается, напротив — она ухудшается с каждым днем. Система здравоохранения в Газе фактически уничтожена. Я не говорю о системе, находящейся на грани краха — ее просто больше не существует. Госпитали, оставшиеся в работе, а также полевые клиники, открытые международными гуманитарными организациями, переполнены не только больными, но и ранеными в результате воздушных атак. Мы наблюдаем окончательное крушение гуманитарной системы», — сказал Мугайсиб.
Он подчеркнул, что в больницах нет свободных коек, пациенты лежат на полу, а нехватка оборудования и медикаментов делает невозможным проведение многих операций.
«То, что происходит в Газе, — это не просто бедствие. Это куда хуже. Слово «катастрофа» слишком мягкое, чтобы описать происходящее», — добавил он.
Мугайсиб отметил, что после срыва перемирия в марте гуманитарная помощь почти перестала поступать из-за ограничений Израиля.
«Нет еды, нет лекарств, нет гуманитарной поддержки. Дети умирают от голода. Да, у них были хронические болезни, но с адекватной медицинской помощью и питанием они могли бы выжить. Если бы у них были пищевые добавки, молочные смеси — они остались бы живы», — подчеркнул он.
По его словам, последние гуманитарные грузы не покрывают даже минимальных потребностей населения.
Отдельно он обратил внимание на работу так называемого Гуманитарного фонда по Газе, учрежденного при поддержке США и Израиля. По его словам, фонд открыл только четыре пункта распределения помощи, тогда как ранее их было около 400 по линии ООН.
«Эти новые точки больше похожи на зоны смерти, чем на центры помощи. Людей обстреливают, как только они туда приходят. В наши клиники поступают десятки пострадавших именно из этих пунктов. Это не помощь, а источник новых жертв», — сказал представитель MSF.
Комментируя заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца о плане оккупации города Газа, Мугайсиб отметил, что израильская армия уже контролирует около 75% территории сектора.
«Оставшиеся 25% — это всего лишь малая часть, где проживают около 2 млн человек. Люди живут в палатках на улицах, в прибрежной зоне, на севере и в центральных районах. Их просто некуда переместить. План по захвату Газы — это безумие. Он приведет к еще большему кровопролитию. Погибнут невинные», — заявил он.
По его словам, заявления Израиля о «гуманитарных зонах» не соответствуют действительности.
«На таком ограниченном пространстве невозможно разместить 2 млн человек в палатках, обеспечить медицинское обслуживание или наладить раздачу продовольствия. Это невозможно», — резюмировал Мугайсиб.