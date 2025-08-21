Положение в секторе Газа достигло уровня, который невозможно описать даже как «гуманитарную катастрофу». Об этом в интервью агентству «Анадолу» заявил заместитель медицинского координатора «Врачей без границ» (MSF) в Газе Мухаммед Абу Мугайсиб.

По его словам, удары Израиля и обсуждаемые планы оккупации города Газа привели к окончательному крушению системы здравоохранения.

«Ситуация не улучшается, напротив — она ухудшается с каждым днем. Система здравоохранения в Газе фактически уничтожена. Я не говорю о системе, находящейся на грани краха — ее просто больше не существует. Госпитали, оставшиеся в работе, а также полевые клиники, открытые международными гуманитарными организациями, переполнены не только больными, но и ранеными в результате воздушных атак. Мы наблюдаем окончательное крушение гуманитарной системы», — сказал Мугайсиб.

Он подчеркнул, что в больницах нет свободных коек, пациенты лежат на полу, а нехватка оборудования и медикаментов делает невозможным проведение многих операций.

«То, что происходит в Газе, — это не просто бедствие. Это куда хуже. Слово «катастрофа» слишком мягкое, чтобы описать происходящее», — добавил он.

Мугайсиб отметил, что после срыва перемирия в марте гуманитарная помощь почти перестала поступать из-за ограничений Израиля.

«Нет еды, нет лекарств, нет гуманитарной поддержки. Дети умирают от голода. Да, у них были хронические болезни, но с адекватной медицинской помощью и питанием они могли бы выжить. Если бы у них были пищевые добавки, молочные смеси — они остались бы живы», — подчеркнул он.