Нетаньяху прибыл в Газу
Премьер-министр Израиля утвердил планы военного командования
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / Reuters
21 августа 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования, которые предполагают установление контроля над городом Газа. Об этом сообщил РИА Новости советник офиса премьера Дмитрий Гендельман.

Уточняется, что 21 августа политик прибыл в Газу, чтобы утвердить соответствующие планы израильской армии. По словам Гендельмана, руководитель правительства отметил решимость Тель-Авива в завершении войны на приемлемых для страны условиях.

Кроме того, Нетаньяху дал поручение начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников.

Отметим, что ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил планы Генштаба по захвату города Газа. Кроме того, Министерство обороны страны приказало призвать 60 000 резервистов для участия в боевых действиях.

Город Газа находится на севере эксклава и был разрушен израильскими военными за последние 22 месяца.

Кабинет безопасности Израиля одобрил план по захвату города Газа и в конечном итоге установлению «израильского контроля безопасности» над всем сектором, сообщил офис Нетаньяху в заявлении от 8 августа.


