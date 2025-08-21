ВОЙНА В ГАЗЕ
Число жертв израильской агрессии в Газе стремительно растет
Среди убитых в четверг — пять членов одной семьи
Сектор Газа / Reuters
21 августа 2025 г.

По меньшей мере 22 палестинца погибли в результате израильских ударов по сектору Газа в четверг. Об этом сообщили местные медицинские источники.

Отмечается, что среди погибших — восемь человек, ожидавших гуманитарную помощь.Медицинские источники уточнили, что в северо-западной части Хан-Юнуса (юг Газы) израильский дрон убил пять членов одной семьи. Еще пятеро погибли в результате обстрела группы гражданских, ожидавших помощь у центра распределения на улице Салах ад-Дин в центральной части сектора.

В квартале ат-Туффах в городе Газа два человека были убиты и несколько получили критические ранения при ударе по району аз-Зарка.

В городе Джабалия на севере четверо палестинцев погибли от удара дрона, а еще трое были убиты в результате авиаудара у мечети аль-Истиджаба в районе Сабра в Газе.

В Рафахе израильские силы также атаковали гражданских рядом с пунктом выдачи помощи — три человека погибли, несколько ранены, сообщили в госпитале Насера в Хан-Юнисе.

Официальное агентство Wafa также сообщает о продолжающихся разрушениях и обстрелах в районах Зейтун и Сабра в городе Газа.Директор Департамента здравоохранения Газы Мунир аль-Барш заявил в социальной сети X, что за последние сутки два человека умерли от голода и недоедания. Это увеличило общее число смертей, связанных с истощением, до 271 с октября 2023 года, включая 112 детей.

По данным Минздрава, с октября 2023 года Израиль убил более 62 100 палестинцев в Газе. Военная кампания привела к масштабным разрушениям и гуманитарной катастрофе: регион находится на грани голода.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе.

Кроме того, Израиль является ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН.  

