По меньшей мере 22 палестинца погибли в результате израильских ударов по сектору Газа в четверг. Об этом сообщили местные медицинские источники.

Отмечается, что среди погибших — восемь человек, ожидавших гуманитарную помощь.Медицинские источники уточнили, что в северо-западной части Хан-Юнуса (юг Газы) израильский дрон убил пять членов одной семьи. Еще пятеро погибли в результате обстрела группы гражданских, ожидавших помощь у центра распределения на улице Салах ад-Дин в центральной части сектора.

В квартале ат-Туффах в городе Газа два человека были убиты и несколько получили критические ранения при ударе по району аз-Зарка.

В городе Джабалия на севере четверо палестинцев погибли от удара дрона, а еще трое были убиты в результате авиаудара у мечети аль-Истиджаба в районе Сабра в Газе.

В Рафахе израильские силы также атаковали гражданских рядом с пунктом выдачи помощи — три человека погибли, несколько ранены, сообщили в госпитале Насера в Хан-Юнисе.

Официальное агентство Wafa также сообщает о продолжающихся разрушениях и обстрелах в районах Зейтун и Сабра в городе Газа.Директор Департамента здравоохранения Газы Мунир аль-Барш заявил в социальной сети X, что за последние сутки два человека умерли от голода и недоедания. Это увеличило общее число смертей, связанных с истощением, до 271 с октября 2023 года, включая 112 детей.