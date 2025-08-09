ВОЙНА В УКРАИНЕ
Украина не пойдет на территориальные уступки
Президент Зеленский отверг идею территориальных уступок в преддверии встречи Трампа с Путиным в Аляске
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters
9 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок России в рамках мирного соглашения.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», — заявил Зеленский, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

При этом украинский президент подчеркнул готовность к реальным решениям для достижения мира. «Все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое», — подчеркнул он.

Зеленский предупредил, что любые договоренности без участия Украины станут «мертвыми решениями» и не принесут мира. Он выразил готовность работать с Трампом и другими международными партнерами для достижения мира, который «не развалится из-за желания Москвы».

Заявление украинского лидера прозвучало на фоне слов Трампа от 8 августа о том, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать «определенный обмен территориями».

Встреча президентов США и России запланирована на 15 августа на Аляске — дату и место подтвердили обе стороны.

