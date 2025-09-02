НАТО разрабатывает систему защиты от российского глушения GPS-сигналов. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Люксембурге 2 сентября. Его слова приводит Independent.
«Это воспринимается очень серьезно. Могу заверить вас, что мы работаем день и ночь, чтобы этому противостоять, предотвратить и гарантировать, что они не сделают этого снова», — сказал Рютте.
Генсек отметил, что вмешательство в работу GPS стало частью более широкой кампании «гибридных угроз» со стороны России. В их число он включил подрыв подводных кабелей в Балтийском море и кибератаку на Национальную службу здравоохранения Великобритании.
По словам Рютте, угроза растет ежедневно и может затронуть любую страну Европы.
«Однажды это может коснуться и Люксембурга, и Нидерландов. С учетом современных российских ракетных технологий разница между Литвой на линии фронта и Люксембургом, Гаагой или Мадридом — это всего пять-десять минут полета», — подчеркнул он.
Инцидент, который стал поводом для ускорения разработки, произошел 31 августа. Самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при заходе на посадку в Пловдиве столкнулся с проблемами: навигационные системы оказались выведены из строя, и пилотам пришлось использовать бумажные карты. Борт благополучно приземлился.
The Financial Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что в Брюсселе рассматривают случившееся как «операцию вмешательства». Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила факт инцидента и отметила, что число случаев глушения и подмены GPS-сигналов резко возросло после полномасштабной войны в Украине.