НАТО разрабатывает систему защиты от российского глушения GPS-сигналов. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Люксембурге 2 сентября. Его слова приводит Independent.

«Это воспринимается очень серьезно. Могу заверить вас, что мы работаем день и ночь, чтобы этому противостоять, предотвратить и гарантировать, что они не сделают этого снова», — сказал Рютте.

Генсек отметил, что вмешательство в работу GPS стало частью более широкой кампании «гибридных угроз» со стороны России. В их число он включил подрыв подводных кабелей в Балтийском море и кибератаку на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

По словам Рютте, угроза растет ежедневно и может затронуть любую страну Европы.