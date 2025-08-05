Индия назвала угрозы Дональда Трампа о «существенном» повышении пошлин из-за закупок российской нефти «необоснованными и неприемлемыми». С таким заявлением выступил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал, сообщает ВВС.

Джайсвал напомнил, что в начале войны Вашингтон сам поощрял импорт российского газа — «для укрепления стабильности глобальных энергетических рынков».

Отметим, что ранее президент США в публикации на Truth Social пригрозил ввести более высокие пошлины для Индии из-за закупок российской нефти.

Индия — один из крупнейших покупателей российской нефти. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году эта страна стала ключевым рынком сбыта для Москвы, особенно на фоне сокращения торговли с рядом европейских государств.

Трамп не уточнил, каким будет новое повышение тарифов, однако оно было озвучено вскоре после объявления о введении 25-процентной пошлины на индийские товары.

Индия раскритиковала США — своего крупнейшего торгового партнера — за введение пошлин, напомнив, что сам Вашингтон продолжает вести торговлю с Россией. В прошлом году США, несмотря на санкции и ограничения, импортировали товаров из РФ на сумму около $3,5 млрд.

«Как любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности», — говорится в заявлении МИД.