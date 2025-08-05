ВОЙНА В УКРАИНЕ
3 мин чтения
«Необоснованные и неприемлемые»: Индия прокомментировала угрозы Трампа
В Нью-Дели напомнили, что ранее в Вашингтоне поощряли импорт российского газа
«Необоснованные и неприемлемые»: Индия прокомментировала угрозы Трампа
Индия прокомментировала угрозы Трампа / Reuters
5 августа 2025 г.

Индия назвала угрозы Дональда Трампа о «существенном» повышении пошлин из-за закупок российской нефти «необоснованными и неприемлемыми». С таким заявлением выступил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал, сообщает ВВС.

Джайсвал напомнил, что в начале войны Вашингтон сам поощрял импорт российского газа — «для укрепления стабильности глобальных энергетических рынков».

Отметим, что ранее президент США в публикации на Truth Social пригрозил ввести более высокие пошлины для Индии из-за закупок российской нефти.

Индия — один из крупнейших покупателей российской нефти. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году эта страна стала ключевым рынком сбыта для Москвы, особенно на фоне сокращения торговли с рядом европейских государств.

Трамп не уточнил, каким будет новое повышение тарифов, однако оно было озвучено вскоре после объявления о введении 25-процентной пошлины на индийские товары.

Индия раскритиковала США — своего крупнейшего торгового партнера — за введение пошлин, напомнив, что сам Вашингтон продолжает вести торговлю с Россией. В прошлом году США, несмотря на санкции и ограничения, импортировали товаров из РФ на сумму около $3,5 млрд.

«Как любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности», — говорится в заявлении МИД.

recommended

«Выделение Индии в данном контексте необоснованно и неприемлемо», — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе Трамп назвал Индию «другом», но заявил, что ее пошлины на американские товары «слишком высоки», пригрозив «штрафом» за торговлю с Россией.

В последнем посте на Truth Social Трамп вновь выступил с критикой: «Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает ее на открытом рынке с солидной прибылью», — написал он. «В связи с этим я существенно подниму тарифы, которые Индия платит США», — добавил экс-президент.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, премьер-министр Нарендра Моди не отдавал указаний индийским НПЗ прекращать закупки российской нефти.

Аджай Сривастава, бывший индийский торговый чиновник и глава аналитического центра Global Trade Research Initiative (GTRI) в Дели, назвал заявления Трампа о торговле нефтью «вводящими в заблуждение» по нескольким причинам.

В беседе с BBC он отметил, что сделки были прозрачными и в целом известными США. По словам Сриваставы, Индия нарастила закупки, чтобы стабилизировать рынок после западных санкций — тем самым предотвратив глобальный скачок цен на нефть.

Он также подчеркнул, что индийские НПЗ — как государственные, так и частные — самостоятельно решают, у кого закупать нефть, исходя из таких факторов, как цена, надежность поставок и экспортные правила. Они действуют независимо от правительства и не нуждаются в его разрешении для торговли с Россией или другими странами, отметил Сривастава.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us