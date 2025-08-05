Индия назвала угрозы Дональда Трампа о «существенном» повышении пошлин из-за закупок российской нефти «необоснованными и неприемлемыми». С таким заявлением выступил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал, сообщает ВВС.
Джайсвал напомнил, что в начале войны Вашингтон сам поощрял импорт российского газа — «для укрепления стабильности глобальных энергетических рынков».
Отметим, что ранее президент США в публикации на Truth Social пригрозил ввести более высокие пошлины для Индии из-за закупок российской нефти.
Индия — один из крупнейших покупателей российской нефти. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году эта страна стала ключевым рынком сбыта для Москвы, особенно на фоне сокращения торговли с рядом европейских государств.
Трамп не уточнил, каким будет новое повышение тарифов, однако оно было озвучено вскоре после объявления о введении 25-процентной пошлины на индийские товары.
Индия раскритиковала США — своего крупнейшего торгового партнера — за введение пошлин, напомнив, что сам Вашингтон продолжает вести торговлю с Россией. В прошлом году США, несмотря на санкции и ограничения, импортировали товаров из РФ на сумму около $3,5 млрд.
«Как любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности», — говорится в заявлении МИД.
«Выделение Индии в данном контексте необоснованно и неприемлемо», — добавили в ведомстве.
На прошлой неделе Трамп назвал Индию «другом», но заявил, что ее пошлины на американские товары «слишком высоки», пригрозив «штрафом» за торговлю с Россией.
В последнем посте на Truth Social Трамп вновь выступил с критикой: «Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает ее на открытом рынке с солидной прибылью», — написал он. «В связи с этим я существенно подниму тарифы, которые Индия платит США», — добавил экс-президент.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, премьер-министр Нарендра Моди не отдавал указаний индийским НПЗ прекращать закупки российской нефти.
Аджай Сривастава, бывший индийский торговый чиновник и глава аналитического центра Global Trade Research Initiative (GTRI) в Дели, назвал заявления Трампа о торговле нефтью «вводящими в заблуждение» по нескольким причинам.
В беседе с BBC он отметил, что сделки были прозрачными и в целом известными США. По словам Сриваставы, Индия нарастила закупки, чтобы стабилизировать рынок после западных санкций — тем самым предотвратив глобальный скачок цен на нефть.
Он также подчеркнул, что индийские НПЗ — как государственные, так и частные — самостоятельно решают, у кого закупать нефть, исходя из таких факторов, как цена, надежность поставок и экспортные правила. Они действуют независимо от правительства и не нуждаются в его разрешении для торговли с Россией или другими странами, отметил Сривастава.