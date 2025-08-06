Помощник российского президента Юрий Ушаков вскоре заявил, что на встрече стороны обменялись «некоторыми сигналами». Он отметил, что от более подробных комментариев Кремль воздержится до того, как Уиткофф доложит о результатах переговоров президенту США.

Напомним, что в Москву Уиткофф приехал за два дня до истечения срока ультиматума, который Путину поставил Дональд Трамп.

Трамп требует от России до 8 августа заключить перемирие с Украиной. Перед встречей источник газеты Financial Times утверждал, что президент США «будет в ярости», если визит Уиткоффа не принесет никаких результатов.