ВОЙНА В УКРАИНЕ
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О чем говорили Стив Уиткофф и Владимир Путин?
В Кремле завершилась встреча спецпосланника Трампа и президента России
О чем говорили Стив Уиткофф и Владимир Путин?
Владимир Путин и Стив Уиткофф / AFP
8 часов назад

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают российские СМИ.

Встреча продолжалась около трех часов. Никаких публичных заявлений Путин и Уиткофф после нее не делали.

«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», — прокомментировал переговоры спецпредставитель президента РФ по инвестициям и экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

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Помощник российского президента Юрий Ушаков вскоре заявил, что на встрече стороны обменялись «некоторыми сигналами». Он отметил, что от более подробных комментариев Кремль воздержится до того, как Уиткофф доложит о результатах переговоров президенту США.

Напомним, что в Москву Уиткофф приехал за два дня до истечения срока ультиматума, который Путину поставил Дональд Трамп.

Трамп требует от России до 8 августа заключить перемирие с Украиной. Перед встречей источник газеты Financial Times утверждал, что президент США «будет в ярости», если визит Уиткоффа не принесет никаких результатов.

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