В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают российские СМИ.
Встреча продолжалась около трех часов. Никаких публичных заявлений Путин и Уиткофф после нее не делали.
«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», — прокомментировал переговоры спецпредставитель президента РФ по инвестициям и экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Помощник российского президента Юрий Ушаков вскоре заявил, что на встрече стороны обменялись «некоторыми сигналами». Он отметил, что от более подробных комментариев Кремль воздержится до того, как Уиткофф доложит о результатах переговоров президенту США.
Напомним, что в Москву Уиткофф приехал за два дня до истечения срока ультиматума, который Путину поставил Дональд Трамп.
Трамп требует от России до 8 августа заключить перемирие с Украиной. Перед встречей источник газеты Financial Times утверждал, что президент США «будет в ярости», если визит Уиткоффа не принесет никаких результатов.