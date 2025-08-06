С начала российско-украинской войны Китай официально заявляет о нейтралитете, призывая к диалогу и мирному урегулированию. Однако есть подозрения, что реальная политика Пекина далека от нейтральности: КНР активно расширяет экономическое сотрудничество с Москвой, включая экспорт продукции двойного назначения.
В 2024 году товарооборот между странами достиг рекордных $245 млрд — более чем на 65% выше показателя 2021 года ($147 млрд). И хотя Пекин формально не поставляет летальное вооружение, в числе экспортируемых товаров — микрочипы, электронные модули, оптика и навигационные системы, которые могут находить применение в российской военной технике.
Летом 2025 года подозрения усилились. В обломках дронов, сбитых над Киевом, были обнаружены детали китайского происхождения. СМИ также выяснили: двигатели к этим БПЛА поставлялись через подставные компании, оформленные как «промышленные холодильные установки» — что позволило обойти экспортный контроль.
Президент Украины Владимир Зеленский уже ввел санкции против пяти китайских компаний: Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology и Ningbo BLIN Machinery. Теперь беспокойство выразили и в Брюсселе.
По данным издания Politico, Евросоюз готовит санкции против КНР из-за возможной причастности к поставкам России комплектующих для дронов. «Отчет точен и показывает, что Китай усиливает свою роль — как количественно, так и качественно. Без этой поддержки война выглядела бы иначе», — заявил европейский дипломат.
С аналогичной инициативой выступили и в США. Группа сенаторов внесла законопроект, предусматривающий санкции против китайских компаний, банков и их руководства. В Вашингтоне рассчитывают, что экономическое давление побудит Москву к переговорам и снижению интенсивности боевых действий.
Что может сделать ЕС?
Возможности повлиять на позицию Китая ограничены, говорит TRT на русском экономист Ярослав Романчук. «Для Запада это война за ценности, за суверенитет Украины и стабильность в мире. Но Китай исходит из собственных интересов — и вряд ли откажется от поддержки России без ощутимых выгод, которые Запад не готов предложить», — отмечает он.
Тем не менее ЕС продолжает рассматривать санкционные меры. Ранее Брюссель уже вводил ограничения в отношении ряда китайских компаний и их представителей. По мнению политолога Алексея Якубина, такой сценарий может повториться. Под ударом могут оказаться как конкретные предприятия, так и аффилированные с ними лица.
«Среди других обсуждаемых мер — ограничение доступа высокотехнологичных китайских компаний к европейским рынкам, а также блокировка доступа к европейским финансовым инструментам. Дополнительно ЕС может ужесточить контроль за логистическими цепочками, чтобы повысить прозрачность поставок», — пояснил TRT на русском эксперт.
Но одних мер против КНР недостаточно, также отмечает Романчук. Если к 2026 году ЕС не откажется от импорта российских энергоносителей, это станет серьезным репутационным провалом. Отказ от закупок — минимальное условие последовательной политики. Следом должны идти финансовые ограничения и усиленный контроль за поставками комплектующих, обнаруживаемых в российском вооружении.
В этом контексте по-настоящему решительными действиями могли бы стать масштабные инвестиции в оборону Украины, говорит эксперт: «Не менее $100 миллиардов на производство вооружений, полное переоснащение украинской армии и четкое политическое обозначение цели. Именно с этого может начаться путь к победе. Однако пока ни ЕС, ни США к такому уровню стратегической решимости не пришли».
Почему Китай помогает РФ?
По словам Ярослава Романчука, внешне «нейтральная» позиция Китая скрывает расчетливую стратегию. «У КНР собственные внутренние и внешние задачи, которые слабо пересекаются с приоритетами ЕС, США или даже России. Пекину выгодно, когда его конкуренты ослаблены — и война в Украине играет ему на руку», — поясняет эксперт.
Китай сталкивается с нарастающими внутренними экономическими трудностями. Многочисленные государственные программы по типу «догнать и перегнать Америку», дали лишь частичный эффект. Среди редких успехов — электромобили и солнечная энергетика. Также страна остается конкурентоспособной в сталелитейной отрасли.
«Несмотря на отдельные достижения, значительная часть инвестиций не окупилась. Многие проекты пришлось сворачивать — особенно на фоне роста внешнего давления: тарифных и нетарифных барьеров со стороны ЕС и США. На этом фоне для Пекина война открывает новые возможности. Это и рост доходов от товаров двойного назначения, и доступ к российским энергоресурсам по заниженным ценам. Китай этим активно пользуется», — поясняет собеседник агентства.
По его словам, КНР может быть заинтересован в сохранении войны еще на 3–4 года. Это даст Пекину время ослабить Россию, отвлечь Запад от азиатского региона и использовать глобальную нестабильность для оправдания собственных экономических неудач.