С начала российско-украинской войны Китай официально заявляет о нейтралитете, призывая к диалогу и мирному урегулированию. Однако есть подозрения, что реальная политика Пекина далека от нейтральности: КНР активно расширяет экономическое сотрудничество с Москвой, включая экспорт продукции двойного назначения.

В 2024 году товарооборот между странами достиг рекордных $245 млрд — более чем на 65% выше показателя 2021 года ($147 млрд). И хотя Пекин формально не поставляет летальное вооружение, в числе экспортируемых товаров — микрочипы, электронные модули, оптика и навигационные системы, которые могут находить применение в российской военной технике.

Летом 2025 года подозрения усилились. В обломках дронов, сбитых над Киевом, были обнаружены детали китайского происхождения. СМИ также выяснили: двигатели к этим БПЛА поставлялись через подставные компании, оформленные как «промышленные холодильные установки» — что позволило обойти экспортный контроль.

Президент Украины Владимир Зеленский уже ввел санкции против пяти китайских компаний: Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology и Ningbo BLIN Machinery. Теперь беспокойство выразили и в Брюсселе.

По данным издания Politico, Евросоюз готовит санкции против КНР из-за возможной причастности к поставкам России комплектующих для дронов. «Отчет точен и показывает, что Китай усиливает свою роль — как количественно, так и качественно. Без этой поддержки война выглядела бы иначе», — заявил европейский дипломат.

С аналогичной инициативой выступили и в США. Группа сенаторов внесла законопроект, предусматривающий санкции против китайских компаний, банков и их руководства. В Вашингтоне рассчитывают, что экономическое давление побудит Москву к переговорам и снижению интенсивности боевых действий.

Что может сделать ЕС?

Возможности повлиять на позицию Китая ограничены, говорит TRT на русском экономист Ярослав Романчук. «Для Запада это война за ценности, за суверенитет Украины и стабильность в мире. Но Китай исходит из собственных интересов — и вряд ли откажется от поддержки России без ощутимых выгод, которые Запад не готов предложить», — отмечает он.

Тем не менее ЕС продолжает рассматривать санкционные меры. Ранее Брюссель уже вводил ограничения в отношении ряда китайских компаний и их представителей. По мнению политолога Алексея Якубина, такой сценарий может повториться. Под ударом могут оказаться как конкретные предприятия, так и аффилированные с ними лица.