Глава МИД России Сергей Лавров 9 июня заявил, что Великобритания «100% принимала участие в террористических атаках» Украины на территории РФ. По словам министра, Украина была бы «бессильна» без поддержки Лондона.

«Угроза достаточно серьезная. Все это, конечно, делает украинская сторона, но без поддержки она бы ничего не смогла», – подчеркнул политик.

Лавров также предупредил о росте террористических рисков и заверил, что Москва примет все меры, чтобы нейтрализовать угрозы и защитить граждан.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ «рассматривает все варианты» для ответа на украинскую операцию «Паутина», которая затронула десятки российских аэродромов. Дипломат призвал США и Великобританию «сдержать» Киев, указав на опасность дальнейшей эскалации.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Запад в том, что он поставляет оружие Украине, передает координаты целей и фактически подстрекает Киев к ударам.

«Это прямое и косвенное участие, и это означает вину Запада за террористические атаки, которые совершает киевский режим против мирного населения и инфраструктуры», — утверждает Захарова.

Украина взяла на себя ответственность за атаки на российские аэродромы. В Минобороны Украины заявили, что благодаря операции «Паутина» украинские спецслужбы смогли уничтожить до 40% всех российских стратегических бомбардировщиков.

В МИД РФ эту информацию не комментировали, но подтвердили, что часть самолетов действительно пострадала, все они будут восстановлены.

Reuters со ссылкой на представителя американской разведки позже сообщил, что Украина не добилась всех задач операции, украинские беспилотники смогли уничтожить не более 10% флота российской стратегической авиации.

США и Великобритания заявили, что не были заранее проинформированы о действиях Киева. Представитель Белого дома сообщила, что Дональд Трамп также не знал о готовящихся атаках беспилотников на российские объекты.



