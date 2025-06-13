Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил израильские удары по Ирану, заявив, что они угрожают региональной стабильности. Выступая на форуме GLOBSEC-2025 в Чехии, армянский лидер выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта.

«Мы выражаем обеспокоенность и осуждаем последние действия Израиля против Ирана. Это ставит под сомнение хрупкую стабильность в регионе, мы очень обеспокоены этим», — подчеркнул Пашинян.

Израильские удары нанесли серьезный ущерб иранской военной и ядерной инфраструктуре. В результате операции «Восстающий лев» погибли начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий Революционной гвардии (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, а также минимум шесть ведущих физиков-ядерщиков. Атакам подверглись военные объекты и объекты ядерной программы в различных районах Ирана, включая жилые здания в Тегеране.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю «суровым наказанием», предупредив, что страну ждет «горькая и болезненная» участь. Иранские военные заявили, что их ответ будет «неограниченным».

Днем 13 июня появились сообщения о возобновлении израильской операции — атаке подверглись северные территории Ирана, в частности, прогремел взрыв у аэропорта Тебриза.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал удар «превентивным» и предупредил о возможной ракетной атаке в ответ. В Израиле закрыто воздушное пространство и приостановлены занятия в школах.