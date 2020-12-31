Армянские солдаты сожгли тело азербайджанского военнопленного. Видеозапись преступления, на которых видно, как труп военнослужащего обливается горючей жидкостью и поджигается, распространились накануне в социальных сетях и вызвала широкий резонанс.

«На распространенных кадрах отчетливо видно, что армянская сторона грубо нарушает Женевскую конвенцию и требования других норм гуманитарного права, сжигая тело азербайджанского военнослужащего. Считаем, что тело азербайджанского военнослужащего было сожжено с целью скрыть бесчеловечные действия над ним. При этом Армения присоединилась к Женевской конвенции об отношении к военнопленным и брала на себя обязательства по гуманному отношению к ним», – говорится в сообщении Аппарата омбудсмена Азербайджана.

В ведомстве также подчеркнули, что согласно требованиям Женевской конвенции, погибшие люди должны быть похоронены в соответствии с требованиями их религии и традиций.

«Мы решительно осуждаем это преступление, совершенное незаконной вооруженной армянской группировкой, либо же оставшимися на территории отрядами ВС Армении. Мы призываем международные организации не закрывать глаза на подобные бесчеловечные действия», – отметили в Аппарате омбудсмена.