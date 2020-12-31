ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Армянские солдаты сожгли труп азербайджанского военнопленного
В Аппарате омбудсмена Азербайджана обвинили армянскую сторону в грубом нарушении Женевской конвенции и требований других норм гуманитарного права
Армянские солдаты сожгли труп азербайджанского военнопленного
Армянские солдаты сожгли труп азербайджанского военнопленного / Others
31 декабря 2020 г.

Армянские солдаты сожгли тело азербайджанского военнопленного. Видеозапись преступления, на которых видно, как труп военнослужащего обливается горючей жидкостью и поджигается, распространились накануне в социальных сетях и вызвала широкий резонанс.

«На распространенных кадрах отчетливо видно, что армянская сторона грубо нарушает Женевскую конвенцию и требования других норм гуманитарного права, сжигая тело азербайджанского военнослужащего. Считаем, что тело азербайджанского военнослужащего было сожжено с целью скрыть бесчеловечные действия над ним. При этом Армения присоединилась к Женевской конвенции об отношении к военнопленным и брала на себя обязательства по гуманному отношению к ним», – говорится в сообщении Аппарата омбудсмена Азербайджана.

В ведомстве также подчеркнули, что согласно требованиям Женевской конвенции, погибшие люди должны быть похоронены в соответствии с требованиями их религии и традиций.

«Мы решительно осуждаем это преступление, совершенное незаконной вооруженной армянской группировкой, либо же оставшимися на территории отрядами ВС Армении. Мы призываем международные организации не закрывать глаза на подобные бесчеловечные действия», – отметили в Аппарате омбудсмена.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us