Отношение Шамиля к Османам

Кавказ и Турция связаны многовековыми культурными, религиозными и историческими связями. Долгое время Османский девлет фактически являлся главным игроком на Кавказе, владея Грузией и осуществляя протекторат над Крымским ханством и другими государственными образованиями между Черным и Каспийским морями. Более того, османские правители являлись халифами всех мусульман, а значит обладали большим авторитетом у преимущественно суннитского большинства Северного Кавказа, которое почтительно называло султана «хункар» (производная от османского «худавендигар»).

Именно по этой причине с началом Кавказской войны власти Имамата видели в Османском девлете своего главного союзника и искали у него поддержки. Нужно заметить, что гораздо ближе, буквально под боком находилась Персия, но историческое сопротивление дагестанцев иранским шахам и доминирующий в этой державе шиизм не способствовали тесным связям имамов Кавказа с каджарской династией.

Продолжая курс своего предшественника и наставника Гази Мухаммада, Имам Шамиль поддерживал связи с Османским государством на всем протяжении своей активной деятельности. О его отношении к правителю Турции говорит фраза, сказанная Шамилем, которую передает Орбелиани: «На небесах один Бог, а на земле один падишах – султан Османов». Это в полной мере отражает верность и приверженность Шамиля курсу на союзничество с Османским девлетом.

Дипломатические отношения

Если говорить в общем о связях Шамиля с Османами, то его связи сводились не только к общению с султаном, он отправлял послания еще и главному визирю, муфтию, шерифу Мекки и даже хедиву Египта. Помимо этого, имам поддерживал связь и с отдельными религиозными деятелями Османской империи, которые всегда тепло принимали его людей.

Шамиль в своих письмах подтверждал свою преданность и покорность Халифу, коим являлся Османский султан, и просил у него поддержки в неравной борьбе. Как свидетельствует летописец Имама Мухаммад-Тахира аль-Карахи, это происходило еще и потому, что народ неоднократно советовал имаму попросить помощи у султана Османского девлета, которого все мусульмане считали своим заступником и халифом.

Дипломатические отношения развивались с разной интенсивностью. Исследователи отмечают, что, как правило, они активизировались, когда Имамат переживал трудные времена, а когда горцам сопутствовал успех, то и общения становилось меньше. Но, если быть объективным, то активность отношений зависела еще и от ситуации на границах Имамата, через которые приходилось проходить посольствам и гонцам. Нередко письма и гонцы оказывались в руках противника или же вовсе погибали в дороге.

Помощь от Османов

До сих пор среди народов Кавказа бытует мнение о недостаточной поддержке Портой Имамата, несмотря на постоянные заявления о преданности от горцев. В народе бытует миф о том, что якобы Имам Шамиль не протянул руку султану Абдул-Азизу во время первой встречи, сказав, что когда Кавказу нужна была рука помощи от султана, они ее не ощутили. Однако никаких подтверждений этому событию мне найти не удалось. Напротив, отношения между имамом и султаном были весьма теплыми, но об этом позже.

Шамиль понимал всю сложность ситуации, в которой находилась тогда Османская империя. В стране был кризис, который отражался и на международной арене. Но он в то же время видел, что Порта заинтересована в тесных контактах с ним. Потому даже в отсутствии реальной помощи в виде вооружения или армии он использовал то, что Османы тогда могли дать ему и давали. Речь идет о внимании к борьбе горцев против Российской империи.

Само то, что Османский султан регулярно ведет переписку, посылает послов и даже присылает знамена, уже воодушевляло людей. При любом удобном случае Шамиль возвещал о том, что хункар активно интересуется их делами. И это, несомненно, укрепляло дух мюридов и народа.

Конечно, было и раздражение тем, что Османы раз за разом не оправдывали надежд людей, которые ждали и даже пускали слухи о скором прибытии османской армии. Но то, что Шамиль никогда не решал прервать связи с Османским девлетом, подтверждало, что для него даже такая помощь, о которой мы упомянули выше, была очень важна.

Несостоявшаяся операция

Особенно надежды горцев были близки к воплощению с началом Крымской войны. Интенсивность переписки тогда вышла на небывалый уровень. Османы планировали открыть фронт на Южном Кавказе, для чего отправили Шамилю фирман с требованием выдвинуться в Грузию. А в 1854 году султан даже дал Шамилю титул Сердар-ы Экрем, то есть командующего османскими войсками в битвах, где сам он не принимает участия.

После этого Шамиль, взяв с собой конницу и пехоту, выдвинулся в Кахетию, захватил там ряд крепостей и ждал, когда турецкие войска придут с юга. Однако, турки потерпели ряд поражений на пути к Шамилю, так что стало понятно, что он их не дождется. Тогда войско Шамиля вернулось в Дагестан с трофеями и даже пленными из грузинских княжеских семей, которых затем обменяли на плененных русскими горцев.

Стамбул – последний дом Шамиля

В 1869 году Шамиль получает разрешение отправиться в паломничество в Мекку, после чего из Одессы прибывает в Стамбул. Здесь его встречает огромное количество народа, и те, кто лично не смог поздороваться с Имамом, пожимают руки тем, кто смог это сделать.

Имам направляется к cултану Абдул-Азизу, который встречает его на пороге своего дворца со словами «Я рад тебе так же, как если бы воскрес мой отец». Так же Имам Шамиль встречается с главным визирем, министрами и религиозными деятелями.

Стоит отметить, что Шамиль отказался от приглашения в российское посольство, произнеся слова: «Я уже был гостем у вашего падишаха, теперь хочу побывать в гостях здесь». Но при этом за все время пребывания в Стамбуле он ни разу не произнес ни одной антироссийской фразы.

Народ Стамбула очень сильно почитал Шамиля во время его пребывания в городе. Шамилю с семьей выделяют особняк, где он жил около полугода до тех пор, пока не отправился в хадж. Кроме того, султан выделяет ему и его семье жалование.

Когда пришло время уезжать в паломничество, Шамиль прибыл во дворец к султану, дабы попрощаться. Абдул-Азиз поцеловал руку Шамилю, а Шамиль в ответ поцеловал руку султану. Очевидцы утверждали, что подобного не было никогда ни до, ни после этого случая.

Султан Абдул-Азиз выделил средства на нужды поездки Шамиля и тех, кто был с ним из паломников, слуг и семей. Кроме того, так как Шамиль планировал вернуться в Стамбул и остаться жить здесь, для него подготовили особняк Зариф Мустафа Паша на берегу Босфора.

Последний путь

Имам Шамиль направился в святые места через Египет, где решил многолетний конфликт между хедивом Египта и османским султаном, посоветовав первому отправить в Стамбул своего сына. Проведя там еще ряд встреч преимущественно с исламскими учеными, он отправился в Хиджаз, где совершив хадж, скончался в Медине и был похоронен на кладбище аль-Бакы.