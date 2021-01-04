За месяц после запуска прямых рейсов из Израиля в ОАЭ в Дубае выявлены случаи кражи посуды и других предметов из номеров отелей, в которых останавливались израильские туристы. Менеджеры жалуются: пропадают любые гостиничные принадлежности вплоть до мелочей – полотенца, утюги, вешалки, чайные пакетики и даже лотки для льда, передает израильский ресурс Ynet.

«Я уже много лет езжу в Эмираты с деловыми визитами. В начале декабря прилетел в очередной раз, остановился в том же отеле, что и всегда, и с ужасом увидел, что у выезжающих из гостиницы израильтян в холле проверяют чемоданы», – рассказал журналистам израильский бизнесмен.

По его словам, он был свидетелем того, что в багаже молодой пары обнаружили украденные из номера полотенца и электрический чайник. «В другом чемодане оказалась декоративная цветная лампа, которая в Израиле стоит всего несколько шекелей», – добавил он. – Когда-то подобные сцены можно было увидеть в турецких отелях, а теперь все это повторяется в Дубае».

Популярный в ОАЭ телеведущий Абдулазиз аль-Хазрадж ан-Насри опубликовал в YouTube видеоролик об израильских туристах, ворующих вещи. За сутки ролик набрал 90 тысяч просмотров. По словам ан-Насри, к нему обратились десятки гостиничных менеджеров и поделились похожими историями: в каждом отеле после отъезда израильтян исчезали полотенца, лампы и различная утварь.

Ведущий также продемонстрировал несколько предметов, утверждая, что все они были обнаружены при досмотре багажа израильтян. Среди изъятых предметов были банные халаты, комплекты для чистки обуви, электрические чайники и утюг.

По его словам, менеджеры обратились не только к нему, но и к властям, с тем, чтобы те обнародовали информацию о кражах. Однако в правительственном бюро туризма отказались предавать огласке эти сведения.

В конце ролика автор, не скрывающий своего отношения к Израилю, задается вопросом: «Если они украли у палестинцев землю, то почему бы им не воровать вещи из отелей?».

В сентябре минувшего года между Израилем, ОАЭ и Бахрейном при посредничестве США было достигнуто соглашение о «полной нормализации» отношений. Этот шаг подвергся критике Турции и многих других мусульманских стран, которые обвинили Абу-Даби и Манаму в предательстве интересов оккупированного народа Палестины, нарушении своих обязательств в рамках Организации исламского сотрудничества и игнорировании Арабской мирной инициативы от 2002 года.