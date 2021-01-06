Украинские археологи в середине декабря сообщили о некоторых важных находках, сделанных в ходе раскопок на Приморском бульваре в Одессе, которые способны пролить свет на историю этих земель до основания непосредственно Одессы.

Инициированные одесской мэрией раскопки в самом сердце города призваны найти остатки знаменитой Хаджибейской крепости. Хаджибей – это поселение, основанное на берегу нынешнего Одесского залива и известное как минимум с XIV века.

Существуют разные гипотезы о том, кто же все-таки основал это поселение – татары или литовцы – но очевидно, что с XV века, когда поселение перешло под контроль Крымского ханства, а затем и Османской империи, обитателями Хаджибейской крепости были в основном тюрки-мусульмане. Так продолжалось вплоть до взятия Хаджибея российской армией в 1789 году, его перехода в состав Российской империи по результатам Ясского мирного договора 1791 года и закладки новой крепости, а затем и переименования с 1795 года в Одессу.

Долгие годы историки спорили о том, где именно могут находиться остатки Хаджибейского замка. Место нынешних раскопок нашли с помощью специальных радаров после полного исследования всего Приморского бульвара.

По словам историка Александра Бабича: «Мы копаем Хаджибей. По-крайней мере, те исследования, которые были проведены в архивах с картами еще, так скажем, Дерибасовой поры, отмечая там штурм Дерибаса... Мы прошли по всему Приморскому бульвару с георадаром. Именно здесь у нас идут те аномалии, которые считаются как входные ворота и башня замка Хаджибей. Вот, собственно, результатами этих раскопок и должна быть точная локализация Хаджибейского замка».

Раскопки завершились 15 декабря, и, как говорит Бабич, они дали интересные результаты, которые ученые еще должны проанализировать. Сейчас археологи только разбирают находки, чистят и описывают их.

При этом археологи признаются, что они «промазали» и не нашли фундамент самого замка, который, скорее всего, находится в стороне от места раскопок. Тем не менее, часть замка все же была обнаружена, а именно, как рассказывает доктор исторических наук и один из инициаторов экспедиции Андрей Красножон, это остатки береговой артиллерийской батареи, которая была пристроена османскими солдатами к более старому замку в XVIII веке, в период русско-турецких войн.

Именно в валах этой артиллерийской батареи археологи нашли одну из самых интересных находок, о которых могут говорить уже сейчас. Это бронзовая монета 1360-х годов, именной пул знаменитого Абдуллах-хана (Абдаллаха), который правил сначала западной частью Ак-Орды, а потом при поддержке Мамая стал ханом всей Золотой Орды. На ее аверсе написано: «Хан Абдаллах, да продлится его правление», – а на реверсе изображен хищник семейства кошачьих.

Андрей Красножон: «Это уникальная в своем роде монетная находка. Например, за более чем сто лет исследований Аккермана, который уже в XIV веке представлял собой довольно крупный город, официально нашли всего одну такую монету. Иными словами, на все Северо-Западное Причерноморье их две, наша вторая».

Находка интересна еще и тем, что она подтверждает татарскую версию основания Хаджибея. Ведь, согласно литовской версии, замок был основан в правление князя Витовта (1392—1430), когда Северное Причерноморье вошло в состав Великого княжества Литовского. Тогда как монета была отчеканена на несколько десятков лет раньше, а как замечает Красножон, хождение монет, особенно если они не из драгоценного металла, не бывает столь долгим.

Андрей Красножон: «Кроме того, напомню, что в 1996 году, во время раскопок у Воронцовского дворца, которыми руководил профессор Андрей Добролюбский и в которых я имел честь участвовать, был обнаружен десяток фрагментов точно датированной керамики — так называемой красно-желто-ленточной посуды – как раз 1360-х годов. Теперь же мы нашли монету, и это означает, что находки 1996 года были не случайны; что здесь, на плато Приморского бульвара, во второй половине XIV века обосновалось, торговало, теряло свои деньги, разбивало свою посуду некое население, которое можно связать с ханом Кочубеем. Его имя дало название этой местности, сохранившееся в веках и прошедшее через ордынский, литовский, турецкий и часть российского периода истории. Сохраняется этот топоним и до сих пор – в названии лимана и одесской дороги».

Археологи надеются вернуться к раскопкам (что очевидно зависит от дальнейшего финансирования их работы) и все же найти наконец-то сам замок.

«Степной Андалуз»

Раскопки старинного османского замка прямо в центре южноукраинского портового города напоминает нам об историческом наследии, которое довольно редко вспоминается в современных украинских учебниках по истории и культуре. На территории всей Южной Украины — а это Одесская, Николаевская и Херсонская области — когда-то существовал культурный мир, который относился к мусульманскому цивилизационному пространству.

Под слоем славянско-христианского культурного мира скрывается целая тюрко-мусульманская «степная Атлантида». Буквально она находится под ногами жителей, которые ходят по улицам Одессы и часто даже не подозревают о том, что за история сокрыта под поверхностью города. В определенной степени степную Украину можно даже сравнить с испанским Андалузом.

Степи Южной Украины в прежние времена входили в исторические области Едисан и Буджак. Едисаном («Страной семи племен») в XVII и XVIII столетиях называли территорию между Днестром и Южным Бугом, а северная граница его проходила по реке Кодима. На Кодиме был размещен один из самых северных форпостов Османской империи — город Балта, который в XVIII веке фактически был разделен на два части границей между двумя империями. После 1768 года город стал полем столкновений между повстанцами-гайдамаками и татарами, а после 1791 года он отошел полностью к Российской империи.

Тут же с конца XVII проживали ногайские племена, которые формально подчинялись хану Крыма, но на практике пользовались большой автономией. Наиболее развитым (как в экономическом, так и в культурном плане) был прибрежный регион, в частности город Очаков и его окрестности, побережье Днестра и Южного Буга. Еще в конце XV века эти земли оказались в сфере влияния Османской империи.

Похожая картина наблюдалась и в Буджаке («Угле»), занимающем юг современной Одесской области, а также придунайские степи Румынии и Молдовы. Так же как и Едисан, Буджак попал под влияние Российской империи, постепенно отбиравшей османские земли. Уже в 1812 году большая его часть оказалась под властью России, а проосманские формирования казаков из Задунайской Сечи были вынуждены оставить этот регион.

Самым значительным городом Буджака был Аккерман («Белая крепость»), нынешний Белгород-Днестровский в Одесской области. Этот древний город, основанный еще в IV столетии до нашей эры, оказался в руках османов в 1484 году.

В XVII-XVIII столетиях мусульманский Аккерман достиг вершин своего культурного развития. Османский путешественник Эвлия Челеби, который посещал Едисан и Буджак в 1657 году, описывает несколько знаменитых мечетей (мечеть Баязида, мечеть Менгли-Гирея), а кроме того упоминает про семнадцать мектебов, то есть начальных школ. Большую часть населения Аккермана составляли купцы (представители разных этносов и религий), а также военные, в основном крымские татары.

Сегодня от тех славных времен осталась лишь Аккерманская крепость, а также руины минарета (еще в XVIII веке здесь было как минимум четыре мечети). Единственная уникальная мечеть османского периода («Малая мечеть»), построенная еще в XVI веке, сохранилась в соседнем Измаиле. Сейчас она является частью Измаильского музея Суворова, и в ней расположена диорама «Штурм крепости Измаил» – тот самый штурм в декабре 1790 года, который привел к массовому убийству жителей Измаила, впечатлившему даже такого недруга турок-османов, как английский поэт Байрон:

На бастионе среди бела дня

Валялись трупы женщин. Их застала

Врасплох бесчеловечная резня.

Они лежали грудой, как попало,

А девочка лет десяти, стеня,

По этим трупам ползая, рыдала

И призывала в ужасе родных,

Ища защиты от врагов у них.

Два казака огромных с пьяным гиком

Гонялись за ребенком. Ни с одним

Животным хищным, мерзостным и диким,

Мы человека-зверя не сравним.

Но в этом унижении великом

Кого мы справедливо обвиним?

Натуру их иль волю государя,

Которому нужны такие твари?

«Дон Жуан» (1818 – 1824)

Сам Измаил, по свидетельству Эвлия Челеби, являлся вакфом Мекки и Медины, то есть доходы этих земель шли на финансирование святых мест ислама. Как минимум, восемь мечетей действовали и в городе Килия, была мечеть и в Татарбунарах, но до наших дней все они не сохранились.

Несмотря на то, что регион был по сути фронтирной провинцией, впечатляет мусульманская религиозная и научная активность этого края. Украинский исследователь профессор Михайло Якубович из Острожской академии в своих работах «Ислам в Украине: история и современность» и «Философская мысль Крымского ханства» немало внимания уделяет исламским ученым, выходцам из Буджака. Многие из них сделали карьеру далеко от дома, в других регионах Османской империи, а их труды сегодня хранятся в библиотеках Турции, США, Саудовской Аравии и других стран.

Самым известным таким ученым, пожалуй, был Мухаммад аль-Аккирмани, автор многих трудов на арабском и османском языках, служивший судьей (кадием) в разных частях османского мира, в том числе в Мекке. Его глубокое погружение в очень сложные теологические и философские вопросы показывает, что Буджак, в котором он начал свое образование, вовсе не был какой-то затхлой периферией вдали от интеллектуальных трендов и знаний.

Ханская Украина

Сегодня в Украине предпринимаются первые попытки переосмыслить тюрко-мусульманскую историю Едисана и Буджака как неотъемлемую часть своей, украинской истории. Здесь особо стоит отметить работы уже упомянутого Михайла Якубовича, Александра Середы, Петра Кралюка, Тараса Чухлиба и других ученых. События 2014 года обратили против самой украинской государственности идею т. н. «Новороссии» – русскоязычной Юго-Восточной Украины, созданной значительной частью на землях Крымского ханства и Османской империи.

Эта идея предполагает, что до «Новороссии» здесь было лишь Дикое поле, пустая степь с редкими островками совершенно чуждой украинцам «недокультуры» – варварской, деструктивной и захватнической. Украинцам в такой ситуации остается либо принять чужой имперский нарратив, либо... выдвинуть в качестве альтернативы свой.

Такой альтернативой сегодня выглядит Ханская Украина – именно так называли земли в составе Крымского ханства и Османской империи, которые активно колонизировались украинцами – казаками, крестьянами, торговцами – в XVII-XVIII веках. В конце ХVII века здесь даже были свои казацкие гетманы, которые находились под протекцией султана.

Как пишет Якубович, «у нас часто дискутируют о том, были ли поэты и прозаики, которые писали на русском, «нашими». А что же мы, интересно, скажем об османском поэте Накши Али Аккирмани (ум. 1665), авторе знаменитого сборника «Источник жизни»? Видимо, «к своим» его точно не причислим, как и еще десятки выходцев из Аккермана, Килии, Очакова, Хотина, Балты и т. д. В других странах, в частности в Турции, по этим фигурам (например, мыслителю Мехмеду Аккирмани, который предложил оптимальный вариант решения проблемы свободы воли и божественного предопределения) сегодня защищают диссертации, а у нас уровень заинтересованности такими вопросами очень низок. Этническая, культурная и социальная история этого региона – набор страниц, из которых пока очень сложно создать единую картину, а она так нужна нашему государству в тех условиях, когда враги рассказывают, что, мол, Украина является «искусственно созданной» территорией с «подарками» русских царей».

Якубович подчеркивает, что речь не идет о замене «русского мира» на «турецкий мир»: «На самом деле, когда речь идет о «Ханской Украине» или бывшем османском пространстве в общем, здесь вопрос не в «чужом», а в «своем». Это происходило в нашей стране, выдающиеся фигуры, связанные с османскими городами в Украине, имели смешанное этническое происхождение, и, наконец, тюркские народы были частью этногенеза украинского народа. Не говоря уже о культурном влиянии: такое количество тюркизмов (арабизмов и персизмов, заимствованных через турецкий), сколько содержит украинский язык, среди славянских есть еще только в боснийском. Восстанавливая историческую память, мы как бы прорисовываем образ своей страны в прошлом, не только в тех границах, которые она имеет, но и в широком культурном и геополитическом смысле. Пожалуй, это еще один способ вернуть себе желанную международную субъектность, из которой нас на долгие годы выбросили иностранные оккупации».

Разумеется, было бы опрометчиво ожидать, что нынешние жители Одессы или Николаева целиком примут тюрко-мусульманское наследие своего региона как свое родное. Так не бывает. Но даже если их понимание истории родного края, а вместе с тем и прошлого Украины станет немного сложнее и многомернее (что в принципе не так сложно для мультикультурной Одессы), это можно считать успехом.