Перспективы переговоров

Война в Украине идет 1 266 дней. Сотни тысяч человек с обеих сторон убиты, уничтожены десятки украинских городов. С лица земли фактически стерты Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Угледар, Изюм, Волноваха.

Россия — под санкциями и западной изоляцией. Доверие инвесторов, доступ к технологиям, рынки сбыта в ЕС — потери, которые вряд ли удастся быстро восстановить. Таковы промежуточные итоги российско-украинской войны.

На прошлой неделе появилась надежда избежать дальнейшей эскалации: 15 августа лидеры США и РФ — Дональд Трамп и Владимир Путин — проведут встречу на Аляске. Очевидно, что итогом переговоров должно стать что-то значимое и мироутверждающее. Но что именно — можно только гадать.

По утечкам в западных СМИ, Путин может потребовать полного ухода ВСУ из Донецкой области. После этого — прекращение боевых действий по текущей линии фронта, согласование мирного плана с Трампом и подключение к переговорам президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп также упоминал «территориальный обмен», но без деталей, и предупредил: в случае провала сделки США могут выйти из процесса урегулирования. Киев и европейские лидеры уже пытаются убедить Вашингтон отказаться от требования по Донецкой области, рассчитывая на разговор с Трампом накануне его встречи с Путиным.

Как бы ни завершились переговоры на Аляске, СМИ называют пять сценариев окончания войны. В первом случае — прекращение огня по текущей линии фронта, но этот вариант маловероятный, учитывая наступление РФ.

Также вероятен перенос переговоров на осень — к тому времени Москва может закрепить и расширить свои позиции, весной боевые действия могут возобновиться.

В третьем случае — ЕС и США поддерживают Украину, фронт почти без изменений, наступление РФ замедляется.

При четвертом сценарии, который также назван «катастрофическим» для Украины, происходит сближение РФ и США, Трамп останавливает помощь Украине, ЕС не способен переломить ситуацию.

И, наконец, «афганский сценарий» для РФ — затяжные потери, экономическое истощение, потеря союзников, возвращение США к жесткой политике сдерживания Москвы и Пекина.