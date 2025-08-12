Перспективы переговоров
Война в Украине идет 1 266 дней. Сотни тысяч человек с обеих сторон убиты, уничтожены десятки украинских городов. С лица земли фактически стерты Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Угледар, Изюм, Волноваха.
Россия — под санкциями и западной изоляцией. Доверие инвесторов, доступ к технологиям, рынки сбыта в ЕС — потери, которые вряд ли удастся быстро восстановить. Таковы промежуточные итоги российско-украинской войны.
На прошлой неделе появилась надежда избежать дальнейшей эскалации: 15 августа лидеры США и РФ — Дональд Трамп и Владимир Путин — проведут встречу на Аляске. Очевидно, что итогом переговоров должно стать что-то значимое и мироутверждающее. Но что именно — можно только гадать.
По утечкам в западных СМИ, Путин может потребовать полного ухода ВСУ из Донецкой области. После этого — прекращение боевых действий по текущей линии фронта, согласование мирного плана с Трампом и подключение к переговорам президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп также упоминал «территориальный обмен», но без деталей, и предупредил: в случае провала сделки США могут выйти из процесса урегулирования. Киев и европейские лидеры уже пытаются убедить Вашингтон отказаться от требования по Донецкой области, рассчитывая на разговор с Трампом накануне его встречи с Путиным.
Как бы ни завершились переговоры на Аляске, СМИ называют пять сценариев окончания войны. В первом случае — прекращение огня по текущей линии фронта, но этот вариант маловероятный, учитывая наступление РФ.
Также вероятен перенос переговоров на осень — к тому времени Москва может закрепить и расширить свои позиции, весной боевые действия могут возобновиться.
В третьем случае — ЕС и США поддерживают Украину, фронт почти без изменений, наступление РФ замедляется.
При четвертом сценарии, который также назван «катастрофическим» для Украины, происходит сближение РФ и США, Трамп останавливает помощь Украине, ЕС не способен переломить ситуацию.
И, наконец, «афганский сценарий» для РФ — затяжные потери, экономическое истощение, потеря союзников, возвращение США к жесткой политике сдерживания Москвы и Пекина.
«Атмосфера победы»
В ближайшие дни боевые действия на фронте неизбежно обострятся, говорит TRT на русском директор Украинского Института Политики Руслан Бортник. Уже сейчас заметно ужесточение ситуации: РФ стягивает войска и технику в направлении Покровска и Запорожья. Украина обстреливает российские города с помощью БПЛА. Известно, что НПЗ в России Саратове остановил прием нефти.
«Обе стороны будут стремиться создать для переговоров выгодный для себя фон, особенно Россия. Москва постарается подойти к пятнице с новыми успехами, чтобы сформировать атмосферу победы и создать впечатление, будто она одерживает верх в этой войне. Именно поэтому в переговорные дни ожидается максимальное напряжение на фронте», — прогнозирует эксперт.
По его словам, важным окажется субъективное восприятие ситуации Трампом — куда качнулся «маятник» войны, кто демонстрирует позитивный тренд. Это восприятие окажет прямое влияние на ход переговоров, на которых будут приниматься стратегические решения по вопросам геополитики и безопасности всего региона.
«Россия, скорее всего, сосредоточит все возможные силы на наступлении, а Украина — на обороне и отражении атак, чтобы убедить Запад и Трампа: никакого глубокого кризиса в ее положении нет, а значит, нет и необходимости в серьезных стратегических уступках, которых требует Путин», — подчеркивает Бортник.
Он убежден: шанс на урегулирование войны остается. Контуры будущего соглашения между Россией и США уже были сформированы на последней встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа с Путиным в Кремле. Так что предварительный баланс — по сути, раздел сфер влияния — был согласован ранее, но теперь его необходимо верифицировать. Трамп и Путин должны лично подтвердить договоренности, взяв на себя политические и личные обязательства по их соблюдению.
«Теоретически новый баланс может предусматривать демилитаризацию региона и создание буферной «серой зоны» между Россией и Западом, в которой отсутствуют стратегические ракетные системы, крупные силы и ядерное оружие. Россия в таком случае предоставит гарантии, что не будет пытаться захватить Украину как минимум до конца срока Трампа, а Украина сохранит политическую, социальную и экономическую ориентацию на Запад, но перестанет восприниматься Москвой как прямая угроза», — отметил собеседник агентства.
В рамках этих договоренностей может также обсуждаться возобновление договора о ракетах средней и малой дальности, вывод российских ядерных сил из Беларуси и американских ракетных систем из стран бывшего Варшавского договора, а также стратегическое взаимодействие США и России в вопросах, связанных с Китаем.