Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вечером во время общения с журналистами заявил, что украинские войска не уйдут с территорий Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Киева.

«Мы не уйдем из Донбасса – мы не можем этого сделать. Все забывают первую часть – наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских – это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы уйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить – мы откроем третью войну», — сказал Зеленский.

Он сделал это заявление за три дня до встречи в Анкоридже президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Ранее в тот же день Зеленский заявил, что Киев не признает решения по Украине, принятые на саммите США и России на Аляске. По его словам, эта встреча может иметь значение только для двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой, а сам факт ее проведения он назвал «персональной победой» Путина.

«Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США это понимает и учитывает», — отметил Зеленский на форуме «Молодежь здесь».