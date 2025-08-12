ВОЙНА В УКРАИНЕ
«Донбасс для русских – это плацдарм для будущего нового наступления»
Владимир Зеленский заявил, что Украина не покинет территории Донецкой и Луганской областей, остающиеся под ее контролем, даже под давлением извне
Президент Украины Владимир Зеленский / AP
12 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вечером во время общения с журналистами заявил, что украинские войска не уйдут с территорий Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Киева.

«Мы не уйдем из Донбасса – мы не можем этого сделать. Все забывают первую часть – наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских – это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы уйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить – мы откроем третью войну», — сказал Зеленский.

Он сделал это заявление за три дня до встречи в Анкоридже президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Ранее в тот же день Зеленский заявил, что Киев не признает решения по Украине, принятые на саммите США и России на Аляске. По его словам, эта встреча может иметь значение только для двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой, а сам факт ее проведения он назвал «персональной победой» Путина.

«Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США это понимает и учитывает», — отметил Зеленский на форуме «Молодежь здесь».

Он добавил, что планируется трехсторонняя встреча президентов США, Украины и России, но ее дата пока не определена.

Зеленский сообщил, что поручил правительству и армии проработать вопрос снятия ограничений на выезд из страны для мужчин младше 22 лет. По его словам, это поможет многим украинцам сохранить связи с родиной и реализоваться в учебе.

С момента начала войны в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчинам от 18 до 65 лет запрещено покидать страну. Мужчины от 25 до 60 лет подлежат мобилизации, а от 18 до 24 лет могут быть призваны на базовую военную службу, которая во время военного положения длится три месяца.

