ВОЙНА В УКРАИНЕ
Массовая атака дронов на Татарстан
Украинские беспилотники ударили по промышленным объектам республики в Казани, Нижнекамске и Альметьевске
Украинский FPV дрон / Reuters
15 часов назад

Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников, нацеленных на промышленные объекты, сообщили власти республики. Сирены звучали сразу в пяти крупнейших городах региона: Казани, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах и Альметьевске. Всего за три часа 12 августа над Татарстаном уничтожили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении от правительства Татарстана уточняется, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал, а производственные процессы не нарушились. Все предприятия работают в обычном режиме. Жители республики отмечают, что слышали взрывы и звуки сирен. Однако официально о разрушениях не сообщалось.

В аэропорту Казани рано утром 12 августа ввели режим «Ковер», он действовал больше трех часов. Аэропорт Нижнекамска также временно приостанавливал прием и отправку рейсов из-за угрозы.

Несмотря на массированную атаку, власти уверяют, что ситуация находится под контролем, а меры безопасности усилены для защиты объектов и населения региона.

Минобороны РФ уточнило, что российские силы сбили 32 украинских беспилотника над разными регионами страны за последнюю ночь. Из них семь дронов уничтожили над Белгородской областью, по пять — над Брянской и Калужской, четыре — в Крыму, а остальные — над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Московской и Тульской областями.

Ранее 11 августа российские власти закрыли участок автомагистрали М-5 «Урал» недалеко от промышленных зон Татарстана после сообщений о воздушных налетах.

По словам военных, удары по промышленным предприятиям, в том числе тем, что связаны с военной промышленностью, направлены на дестабилизацию и подрыв российских оборонных возможностей. В Елабуге расположен один из крупнейших заводов по производству российских беспилотников, в Казани находятся авиационные и артиллерийские заводы. Альметьевск и Набережные Челны считаются главными химическими и нефтяными центрами не только республики, но и всей РФ.


