Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников, нацеленных на промышленные объекты, сообщили власти республики. Сирены звучали сразу в пяти крупнейших городах региона: Казани, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах и Альметьевске. Всего за три часа 12 августа над Татарстаном уничтожили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении от правительства Татарстана уточняется, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал, а производственные процессы не нарушились. Все предприятия работают в обычном режиме. Жители республики отмечают, что слышали взрывы и звуки сирен. Однако официально о разрушениях не сообщалось.

В аэропорту Казани рано утром 12 августа ввели режим «Ковер», он действовал больше трех часов. Аэропорт Нижнекамска также временно приостанавливал прием и отправку рейсов из-за угрозы.

Несмотря на массированную атаку, власти уверяют, что ситуация находится под контролем, а меры безопасности усилены для защиты объектов и населения региона.