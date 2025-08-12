Китай заявил о поддержке любых усилий по мирному урегулированию войны в Украине и призвал привлечь к переговорам всех заинтересованных участников. Об этом 12 августа на пресс-конференции сообщил представитель МИД КНР Линь Цзянь.
По его словам, Пекин приветствует контакты России и США, улучшение их отношений и продвижение политического решения конфликта.
«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны в установленном порядке примут участие в переговорном процессе и в ближайшее время достигнут справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения, приемлемого для всех участников», — сказал дипломат.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что Китай намерен усилить роль «Группы друзей мира» в поиске политического решения украинского конфликта.
Он добавил, что страны глобального Юга должны действовать сообща для защиты международной справедливости, соблюдения норм международных отношений и отстаивания законных прав развивающихся государств.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что инициатива исходила от российской стороны. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил дату встречи, а Белый дом уточнил, что просьба была передана через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.
Позже Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах.
«Он не является частью этой встречи. Я бы сказал, что он мог бы приехать, но он и так посетил много встреч, занимается этим уже три с половиной года, а результата нет», — сказал американский президент.