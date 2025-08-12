Китай заявил о поддержке любых усилий по мирному урегулированию войны в Украине и призвал привлечь к переговорам всех заинтересованных участников. Об этом 12 августа на пресс-конференции сообщил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, Пекин приветствует контакты России и США, улучшение их отношений и продвижение политического решения конфликта.

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны в установленном порядке примут участие в переговорном процессе и в ближайшее время достигнут справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения, приемлемого для всех участников», — сказал дипломат.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что Китай намерен усилить роль «Группы друзей мира» в поиске политического решения украинского конфликта.

Он добавил, что страны глобального Юга должны действовать сообща для защиты международной справедливости, соблюдения норм международных отношений и отстаивания законных прав развивающихся государств.