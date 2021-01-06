29 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возрождении системы вытрезвителей. Журналисты петербургского портала 47news побеседовали с инициатором ликвидации учреждений в 2011 году – генерал-лейтенантом Владиславом Пиотровским, который в то время занимал пост главы ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас он и подавно не видит необходимости в предпринимаемых мерах.

Бывший глава ведомства объяснил необходимость ликвидации учреждений тем, что «алкоголизм же болезнь, значит, этим должны заниматься медики». «Я об этом и на коллегиях, и министру докладывал. Если еще проще, то и опер, и врач ходят по лезвию, но каждый по своему — нужны знания, навык. У нас были фельдшеры в вытрезвителях, но это не тот уровень, который необходим», - вспоминает он.

По его словам, процесс прекращения практики привода лиц с алкогольным опьянением занял около двух лет, при этом «помогла позиция губернатора Валентины Матвиенко».

На сегодняшний день, считает Питровский, у сотрудников правоохранительных органов и подавно нет возможности выполнять снова возглашаемые на них функции – забирать и доставлять в вытрезвители «провинившихся»: их число теперь значительно ниже, чем в былые годы.

«При мне в главке было 32 тысячи сотрудников. Сегодня чуть более 20 тысяч. Кто доставлять будет? Раньше при патрулировании с улицы забирали, в том числе вневедомственная охрана, но она отошла Росгвардии. У участковых была задача выходить на квартирные дебоши, оттуда тоже забирали. Сегодня же патрульная служба сокращена, участковые перегружены», - отметил он, упомянув, что в советские 30-е фургоны, собиравшие на улицах пьяных, называли «хмелеуборочными».

Аргумент о якобы большом количестве преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, бывший глава МВД назвал «не выдерживающим критики». «Исторически в вытрезвитель заносят тех, кто не может уже стоять на ногах. А какие в таком виде преступления-то?», - задается вопросом Пиотровский.

«В конце концов в вытрезвителях нужно кому-то успокаивать буйных. Кто это будет сегодня делать — неясно, ведь вряд ли пьяниц стало меньше. Разве что в связи с пандемией больше по домам. И еще — непонятно, на что будут существовать новые вытрезвители», - подчеркнул он.

Экс-директор МВД Ленобласти также выразил сомнения по поводу того, будут ли угодившие в вытрезвитель платить установленные законом полторы тысячи рублей в сутки. «Мне кажется, большая часть контингента платить не будут. Значит, нужно будет судиться, а затем неизбежно привлекать приставов для взыскания. Целая история», - подытожил он.