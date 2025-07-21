Спустя почти 12 лет после выхода игра Grand Theft Auto 5 официально появилась в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил в понедельник The New Arab. Запуск стал возможен благодаря смягчению ограничений в этих консервативных странах Персидского залива, где ранее игра была под запретом из-за сцен насилия, наркотиков и контента для взрослых.

Компания-разработчик Rockstar Games выпустила игру для геймеров Саудовской Аравии и ОАЭ на прошлой неделе после введения в обеих странах новой системы возрастного рейтинга 21+. Grand Theft Auto 5, одна из самых популярных игр в истории, разошлась тиражом в 215 миллионов копий с момента выхода в 2013 году.

Запуск стал возможен благодаря соглашению между саудовской Advanced Initiative Company и Take-Two Interactive (владельцем Rockstar) о распространении игр издателя в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия начала реформировать регулирование контента в видеоиграх в 2016 году, заменив европейскую систему PEGI на местные возрастные рейтинги. Это позволило ввести категорию 21+ и выпустить Grand Theft Auto 5 без цензуры, за исключением функций, связанных с азартными играми в GTA Online, которые по-прежнему отключены в соответствии с местным законодательством.

В ОАЭ в 2021 году отменили цензуру фильмов в кинотеатрах после введения рейтинга 21+, а в 2020 году Саудовская Аравия сняла многолетний запрет на кинотеатры, разрешив показ некоторых фильмов.

Послабление строгих правил регулирования видеоигр властями Саудовской Аравии и ОАЭ свидетельствует о трансформации отношения к развлечениям, которые традиционно считались спорными в этих странах. Ранее Саудовская Аравия допустила выпуск игр с рейтингом PEGI 18 (18+) по европейской системе, таких как Red Dead Redemption 2 и God of War, но с изменениями в содержании.