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Владимир Путин: близость ислама и христианства вызывает интерес и уважение
Российский президент подчеркнул, что две мировые религии могут мирно существовать друг с другом. Он поблагодарил исповедующих ислам за бережное отношение к христианским святыням
Владимир Путин: близость ислама и христианства вызывает интерес и уважение
Фото: сайт президента России / Others
7 января 2021 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен людям, исповедующим ислам, за то, что они бережно хранят христианские святыни в Сирии.

«Для меня было неожиданным, что в мечети [Омейядов] сохраняются, причем бережно сохраняются, мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире. Это для людей, которые исповедуют ислам, Яхья. Там и Иисуса Христа почитают. Это Иса», - сказал Путин в интервью для документального фильма Евгения Поддубного «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанном на телеканале «Россия-1».

«Эта близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности, общечеловеческие гуманитарные ценности, это не может не вызывать интереса и уважения», - подчеркнул российский президент. Его визит в Дамаск в 2020 году проходил в дни, когда многими восточными христианскими церквями отмечается Рождество.

Он добавил, что встречи, которые у него состоялись и в мечети, и в православном соборе, подтвердили, что две религии могут мирно уживаться друг с другом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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