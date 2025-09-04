ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп упрекнул Путина и Зеленского
Дональд Трамп заявил, что российский и украинский лидеры не открыты к переговорам — но США доведут мирный процесс по Украине до конца
Трамп упрекнул Путина и Зеленского
Лидеры США, Украины и России / AP
4 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы заключить мирное соглашение. Однако, по его словам, в ближайшее время произойдет событие, которое может изменить их позиции.

«Что-то должно случиться, но они пока не готовы. Но это произойдет. Мы доведем дело до конца», — заявил Трамп в интервью CBS News.

Американский лидер признал, что рассчитывал на более простой исход конфликта России и Украины. Однако ситуация оказалась сложнее, чем другие международные кризисы, отметил политик. Тем не менее он назвал свою позицию «реалистичной и оптимистичной» и подчеркнул, что остается привержен мирному урегулированию.

Заявление Трампа прозвучало после августовского саммита с Путиным на Аляске, который не принес прорыва. Президент США сообщил, что в ближайшие дни планирует новые переговоры и собирается провести телефонный разговор с Зеленским.

«Мы не можем мириться с бесконечным кровопролитием. Если мы будем недовольны решениями России, вы увидите (другое) развитие событий», — предупредил глава Белого дома.

Читайте также

3 сентября Владимир Путин, выступая в Пекине после подписания соглашения о строительстве нового газопровода в Китай, уточнил: Россия продолжит военные действия, если Киев отвергнет условия Москвы. 

«‎‎Если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу», — заявил Путин.

В противном же случае, отметил президент, России «‎‎придется решить все поставленные задачи вооруженным путем»‎.

По словам Путина, он видит «свет в конце тоннеля» благодаря «искренним усилиям» администрации Трампа достичь мира. Однако президент РФ подчеркнул, что не откажется от достижения своих целей в Украине.

Ранее Путин заявлял о готовности встретиться с Зеленским, предложив в качестве площадки для встречи Москву. Однако МИД Украины отверг это предложение.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us