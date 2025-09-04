Президент США Дональд Трамп заявил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы заключить мирное соглашение. Однако, по его словам, в ближайшее время произойдет событие, которое может изменить их позиции.
«Что-то должно случиться, но они пока не готовы. Но это произойдет. Мы доведем дело до конца», — заявил Трамп в интервью CBS News.
Американский лидер признал, что рассчитывал на более простой исход конфликта России и Украины. Однако ситуация оказалась сложнее, чем другие международные кризисы, отметил политик. Тем не менее он назвал свою позицию «реалистичной и оптимистичной» и подчеркнул, что остается привержен мирному урегулированию.
Заявление Трампа прозвучало после августовского саммита с Путиным на Аляске, который не принес прорыва. Президент США сообщил, что в ближайшие дни планирует новые переговоры и собирается провести телефонный разговор с Зеленским.
«Мы не можем мириться с бесконечным кровопролитием. Если мы будем недовольны решениями России, вы увидите (другое) развитие событий», — предупредил глава Белого дома.
3 сентября Владимир Путин, выступая в Пекине после подписания соглашения о строительстве нового газопровода в Китай, уточнил: Россия продолжит военные действия, если Киев отвергнет условия Москвы.
«Если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу», — заявил Путин.
В противном же случае, отметил президент, России «придется решить все поставленные задачи вооруженным путем».
По словам Путина, он видит «свет в конце тоннеля» благодаря «искренним усилиям» администрации Трампа достичь мира. Однако президент РФ подчеркнул, что не откажется от достижения своих целей в Украине.
Ранее Путин заявлял о готовности встретиться с Зеленским, предложив в качестве площадки для встречи Москву. Однако МИД Украины отверг это предложение.