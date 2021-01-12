В Турции завершено дело против организованной преступной группы, по которому судили 236 фигурантов, 78 из них были арестованы, включая ее лидера – псевдопроповедника и шоумена Аднана Октара, сообщает TRT Haber. Согласно приговору 30-го Высшего уголовного суда Стамбула, лидер собственной секты приговорен к 1075 годам и 3 месяцам.

Подсудимый, известный на постсоветском пространстве по книгам под псевдонимом Харун Яхья, проходил обвиняемым по следующим уголовным делам: «создание и управление организацией с целью совершения преступления», «политический или военный шпионаж», «оказание помощи вооруженной террористической организации FETÖ, не являясь при этом ее членом», «сексуальное насилие над детьми» (7 эпизодов) , «применение сексуального насилия» (27 эпизодов), «ограничение свободы человека», «пытки», «нарушение прав на образование», «незаконный сбор личных данных» и «угрозы и шантаж».

Один из последователей скандального деятеля Таркан Яваш был приговорен к 211 ​​годам тюремного заключения за «руководство преступной организацией», «сексуальное насилие над детьми», «применение сексуального насилия» и «подделку официальных документов». Другой участник сектантской группировки Октар Бабуна получил 186 лет лишения свободы.

Суд отметил, что вышеупомянутые приговоры вынесены подсудимым за «индивидуальные преступления», также они получат наказания за деяния, совершенные коллективно. 14 обвиняемых, в том числе Аднан Октар, в целом были приговорены к 9 803 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Аднан Октар (Харун Яхья) с 1980-х годов выпустил целый ряд многочисленных псевдорелигиозных сочинений на тему «исламского креационизма». Позже вел скандальное телешоу. Его эфиры вызывали резкую критику общественности в том числе из-за появления в них девушек в откровенной одежде, обсуждавших темы веры и морали в оскорбительном ключе.