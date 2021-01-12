Новую мечеть в столице Чеченской Республики Грозном назовут в честь действующего руководителя Рамзана Кадырова, сообщает «Грозный Информ».

На церемонии закладки капсулы на месте строительства присутствовали муфтий ЧР Салах Межиев и депутат Госдумы, советник главы республики Адам Делимханов, а старт строительным работам дал 13-летний сын Кадырова Адам.

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» отмечает, что сам Рамзан Кадыров не поддержал идею назвать мечеть его именем. «Рамзан Кадыров был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что она должна быть», – говорится в сообщении телерадиокомпании.

При этом, несмотря на позицию Кадырова, курировать строительство будет его личный помощник Амруди Эдильгириев.

Мечеть возводится в поселке Олимпийский в Грозном и рассчитана на 2 тыс молящихся. Ее будут окружать четыре минарета, у самого здания будет девять куполов, крыши которых отделают золотом. Во дворе мечети разместят небольшой фонтан.

В Чечне уже есть несколько мечетей, названных в честь родственников Кадырова: в 2008 году в Грозном открыли одну из крупнейших мечетей России «Сердце Чечни» им. Ахмата Кадырова, президента ЧР, отца Рамзана Кадырова, а в 2014 году в Аргуне построили мечеть имени его матери Аймани.

В 2019 году в городе Шали была открыта мечеть «Гордость мусульман», которую изначально планировали назвать в честь Рамзана Кадырова. Тогда на торжественной церемонии он заявил, что мечеть получит имя пророка Мухаммада.