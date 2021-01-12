В интервью для издания «Обозреватель» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал аннексированный в 2014 году Крым как «открытую рану» для России, а Киев, по его словам, «насыпал на нее соли», пишет Anadolu. Таким образом министр описал острую реакцию Москвы на проект Крымская платформа.

«Несмотря на позицию России, будто бы вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на Крымскую платформу показала: Крым для России – открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен», – заявил Кулеба. В целом, глава украинского МИД выразил удовлетворение интересом к Крымской платформе – инициативе по возвращению Крыма в состав Украины.

Кулеба отметил, что, по имеющимся в распоряжении ведомства данным, Москва будет прилагать немало усилий на всех уровнях, в том числе разведывательных, чтобы минимизировать успех проекта.

На вопрос журналистов о том, как Украина отнесется к возможному участию России в саммите Крымской платформы, министр ответил: «Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос – модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю!».

Ранее Кулеба говорил, что Киев «ни в коем случае не отклонится от двух фундаментальных принципов»: во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса и, во-вторых, Украина продолжит свое развитие как европейская страна, как часть Запада. «Принадлежность Украины к евроатлантическому Западу необратима», – подчеркнул министр.

Проект Крымской платформы приветствовала Анкара. «Мы продолжим укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Турция приветствует инициативу по созданию Крымской платформы», – написал Чавушоглу в Twitter по итогам переговоров с Кулебой в Киеве в конце 2020 года.