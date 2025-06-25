Израильские агенты проникли на территорию подземного ядерного объекта в Фордо сразу после американского авиаудара, сообщил Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге. По его словам, израильтяне «зашли внутрь после удара» и подтвердили, что «это была полная аннигиляция». Сам Трамп добавил: «Я верю, что это было полное уничтожение, и считаю, что они не успели ничего эвакуировать, потому что мы действовали быстро».

Министр обороны США Пит Хегсет назвал миссию «безупречной»: «Бомбы легли точно туда, куда нужно. Разрушения под Фордо — полные».

Однако на фоне этих заявлений Reuters, CNN и другие западные издания сообщают о более сдержанных оценках со стороны разведки. По данным утечек, удар США хотя и вывел из строя часть инфраструктуры, не уничтожил критические компоненты и лишь отложил развитие программы на месяцы. В частности, по данным оборонной разведки США (DIA), базовая структура программы Ирана осталась нетронутой.

Госсекретарь Марко Рубио в интервью Politico на полях саммита в Гааге заявил, что несмотря на спорные оценки, Иран теперь «намного дальше» от создания ядерного оружия. «Разрушения компонентов были очень серьезными», — сказал он, отвергая критику как «неправильное понимание ситуации».