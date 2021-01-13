Информационное агентство Baza со ссылкой на источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы, опубликовало информацию о зарплатах некоторых глав госкомпаний за 2018 год. В частности, были раскрыты доходы Алексея Миллера, Германа Грефа, Виталия Савельева и других топ-менеджеров, которые парадоксальным образом оказались богаче таких бизнесменов из списка Forbes, как Год Нисанов, Сулейман Керимов и Алишер Усманов.

Возглавляющий «Газпром» на протяжении 20 лет Алексей Миллер за 2018 год заработал в целом 1,9 миллиардов рублей: основная часть приходится на «Газпром» – 1,5 млрд рублей, оставшаяся – на выплаты в компаниях «СОГАЗ», «СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа холдинг», «НПФ Газфонд», «Газпромбанк», в советы директоров которых входит Миллер. Таким образом, он получает 158 миллионов в месяц, или 5,2 миллиона рублей в день.

При расчете на восьмичасовой рабочий день, час работы Миллера стоит 660 тысяч рублей, а минута – 11 тысяч, что немногим меньше среднего прожиточного минимума россиян (11 731 рубль для трудоспособного населения). В число недвижимости, которая принадлежит главе «Газпрома», входит квартира в центре Санкт-Петербурга площадью 1396 кв. м, а также дворец в Подмосковье, который пресса назвала «Миллергоф» (по аналогии с Петергофом).

Доходы Германа Грефа за тот же период составили чуть более 1 млрд рублей. В отличие от Миллера, у Грефа один источник заработка – непосредственно «Сбербанк», которым он руководит с 2007 года.

Министр транспорта и экс-глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заработал в 2018 году 376 миллионов рублей, а президент «Транснефти» Николай Токарев – 222,5 миллиона рублей. Официальные доходы главы РЖД Олега Белозерова за 2018 год составили 192 миллиона рублей, о своих заработках он сообщает добровольно в ежегодной декларации.

О зарплате новоиспеченного спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса за 2018 год известно частично: Baza нашла данные о доходах чиновника от Трубной металлургической компании, где он является членом совета директоров, в размере 14 миллионов рублей. Информации о зарплате Чубайса в бытность председательства в «Роснано» за этот период нет.

Данные о доходах главы «Роснефти» Игоря Сечина, гендиректора «Ростеха» Сергее Чемезове и гендиректора «ВТБ» Андрея Костина в реестре отсутствуют. По словам источника, имеющего доступ к базе ФНС, они могли быть намеренно скрыты или засекречены под именем «Российская Федерация».

В 2014 году депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин озвучил ежедневные зарплаты Сечина, Миллера и тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина. По его словам, они составили 4,5 миллиона, 2,2 миллиона и 1,3 миллиона рублей, соответственно.