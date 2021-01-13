Сын российского миллиардера и владельца золотодобывающей компании Nordgold Алексея Мордашова ушел в армию после того, как его отчислили из вуза, сообщает РБК со ссылкой на источники. Служить Никиту отправил именно отец, так как тот не хотел учиться.

По информации Forbes, Никита обучался на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные отношения». Он был зачислен в «Вышку» летом 2019 года на платной основе и отчислен спустя год за неуспеваемость. «Отец сказал ему – ну тогда иди служить», – рассказал Forbes знакомый сына миллиардера.

Из данных на сайте НИУ ВШЭ следует, что у Никиты Мордашова по итогам второго семестра был один из самых низких рейтингов – 2,6 балла из возможных 10. Источник Forbes сообщил, что сыну миллиардера не нравилась учеба на этой программе, и он не стремился остаться в университете.

Всего у Алексея Мордашова семеро детей. В феврале 2019 года стало известно, что миллиардер готовится передать Никите и его брату Кириллу 65% акций золотодобывающей компании Nordgold и 25% – в туроператоре TUI, чтобы обеспечить вхождение сыновей в бизнес. По оценкам Forbes, стоимость активов, оформленных на каждого из братьев, составляет 2,19 миллиарда долларов.

Алексей Мордашов и его семья занимают четвертую строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Их состояние оценивалось в 2020 году в 16,8 миллиарда долларов.