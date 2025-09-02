Россия и Китай подписали исторический контракт на строительство газопровода «Сила Сибири-2». Документ закрепил договоренности между «Газпромом» и китайской CNPC на поставки газа из ямальских месторождений через Монголию сроком на 30 лет, до 2055 года. Об этом 2 сентября сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, новый маршрут обеспечит ежегодные поставки в объеме 50 млрд кубометров. Параллельно стороны договорились увеличить прокачку по действующему газопроводу «Сила Сибири» с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год. Миллер назвал проект «самым масштабным и капиталоемким в мире».

Прорыв стал возможен после трехсторонних переговоров в Пекине и встреч президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС. По данным ТАСС, всего Москва и Пекин подписали более 20 соглашений о сотрудничестве в энергетике, технологиях и других сферах.

Переговоры о «Силе Сибири-2» годами буксовали. Китай требовал максимально низких цен — почти на уровне внутренних российских тарифов, а также ограниченных объемов. Но после весеннего кризиса на мировых энергорынках, вызванного конфликтом Израиля и Ирана, Пекин изменил позицию, отмечает Reuters. Впрочем, он все равно выторговал для себя минимально возможную цену с учетом существенных скидок, уточняет агентство.