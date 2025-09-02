ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Дания перекроет все газовые вентили России
Копенгаген требует закрыть все лазейки для поставок российского топлива в Евросоюз
Дания перекроет все газовые вентили России
Дания настаивает на том, чтобы ЕС ужесточил правила импорта газа из России / Reuters
2 сентября 2025 г.

Дания настаивает на том, чтобы Европейский союз ужесточил правила импорта газа и закрыл возможные лазейки для поставок топлива из России, сообщает Bloomberg. Копенгаген, председательствующий в Совете ЕС, предлагает обязать импортеров доказывать, что их газ не имеет российского происхождения.

Инициатива связана с решением ЕС полностью прекратить закупки российского газа к концу 2027 года. Датские власти предупреждают: без строгих проверок по трубопроводам, соединяющим Россию с Юго-Восточной Европой, российское топливо продолжит поступать в ЕС.

В проекте документа говорится, что любой газ, поступающий через границы с Россией, Беларусью или через точку соединения «Странджа-2/Малкоклар», будет считаться российским, если импортеры не предоставят убедительных доказательств обратного. Такая схема перекладывает бремя доказательств на компании и закрывает возможные пути обхода эмбарго.

Отслеживание происхождения газа крайне сложно, так как поставки часто смешиваются по пути к потребителю. Тем не менее Дания настаивает на жесткой системе контроля. Она рассчитывает согласовать новые правила с государствами ЕС уже к октябрю, а затем вынести вопрос на переговоры с Европарламентом, чтобы утвердить окончательное решение до конца года.

Читайте также

Предлагаемые меры предусматривают четкие сроки. Краткосрочные контракты с Россией должны завершиться не позднее июня 2026 года, за исключением стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия. Долгосрочные соглашения прекратят действие к концу 2027 года. Еврокомиссия также предлагает запретить заключение новых контрактов с января 2026 года.

Однако сопротивление сохраняется. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал блокировать запрет, словацкий премьер Роберт Фицо также выступает против, поскольку его страна десятилетиями зарабатывала на транзите российского газа. Тем не менее в Брюсселе считают, что смогут использовать правовые механизмы, чтобы обойти возможное вето и продвинуть эмбарго.

До начала войны с Украиной Россия обеспечивала 45% газового импорта ЕС. Сегодня эта доля сократилась до 19%. Москва при этом продолжает заявлять о надежде на восстановление энергетических связей: в мае президент РФ Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия видит будущее в отношениях с Европой. Но ЕС, похоже, настроен разорвать их окончательно.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us