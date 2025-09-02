Дания настаивает на том, чтобы Европейский союз ужесточил правила импорта газа и закрыл возможные лазейки для поставок топлива из России, сообщает Bloomberg. Копенгаген, председательствующий в Совете ЕС, предлагает обязать импортеров доказывать, что их газ не имеет российского происхождения.

Инициатива связана с решением ЕС полностью прекратить закупки российского газа к концу 2027 года. Датские власти предупреждают: без строгих проверок по трубопроводам, соединяющим Россию с Юго-Восточной Европой, российское топливо продолжит поступать в ЕС.

В проекте документа говорится, что любой газ, поступающий через границы с Россией, Беларусью или через точку соединения «Странджа-2/Малкоклар», будет считаться российским, если импортеры не предоставят убедительных доказательств обратного. Такая схема перекладывает бремя доказательств на компании и закрывает возможные пути обхода эмбарго.

Отслеживание происхождения газа крайне сложно, так как поставки часто смешиваются по пути к потребителю. Тем не менее Дания настаивает на жесткой системе контроля. Она рассчитывает согласовать новые правила с государствами ЕС уже к октябрю, а затем вынести вопрос на переговоры с Европарламентом, чтобы утвердить окончательное решение до конца года.