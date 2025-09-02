План президента США Дональда Трампа по развалу союза Москвы, Нью-Дели и Пекина, похоже, провалился, пишет Axios.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине продемонстрировал близость с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на давление со стороны Вашингтона.
Это был первый визит Моди в Китай за последние семь лет. Столкнувшись с высокими американскими тарифами и резкими заявлениями Дональда Трампа, индийский лидер сделал акцент на укреплении отношений с Москвой и Пекином. Символичным жестом стало рукопожатие троих лидеров, которое явно противоречит усилиям Белого дома поссорить эти страны, отмечает издание.
Вашингтон в последние годы пытался превратить Индию в противовес Китаю, а также постепенно отдалить Россию от Пекина. Однако на саммите в Тяньцзине Моди, Путин и Си выступили единым фронтом. Они вместе появились перед прессой и подписали совместную декларацию, в которой осудили «односторонние принудительные меры» — прозрачный намек на политику США.
Си Цзиньпин в своем выступлении раскритиковал «менталитет холодной войны» и призвал к более справедливой системе глобального управления. Моди поддержал эти идеи, подчеркнув значение торговли и транспортной связности для роста доверия и развития.
За кулисами Моди и Путин час беседовали в приватной обстановке, а индийский премьер заявил, что «1,4 миллиарда индийцев с нетерпением ждут» визита российского лидера в Индию. Также состоялась встреча Моди с Си, по итогам которой стороны подчеркнули, что они «партнеры, а не соперники».
Тем не менее разногласия сохраняются: индийско-китайские отношения по-прежнему отягощены памятью о пограничных столкновениях 2020 года и спорами о технологиях и влиянии в регионе. Эксперты также сомневаются в прочности тандема Москвы и Пекина из-за дисбаланса сил и противоречий по отдельным вопросам.
Но на данном этапе очевидно: стратегия администрации Трампа по расколу трех держав не приносит результатов, а его тарифы и резкая риторика лишь сближают Россию, Китай и Индию, констатирует Axios.