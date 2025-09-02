План президента США Дональда Трампа по развалу союза Москвы, Нью-Дели и Пекина, похоже, провалился, пишет Axios.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине продемонстрировал близость с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Это был первый визит Моди в Китай за последние семь лет. Столкнувшись с высокими американскими тарифами и резкими заявлениями Дональда Трампа, индийский лидер сделал акцент на укреплении отношений с Москвой и Пекином. Символичным жестом стало рукопожатие троих лидеров, которое явно противоречит усилиям Белого дома поссорить эти страны, отмечает издание.

Вашингтон в последние годы пытался превратить Индию в противовес Китаю, а также постепенно отдалить Россию от Пекина. Однако на саммите в Тяньцзине Моди, Путин и Си выступили единым фронтом. Они вместе появились перед прессой и подписали совместную декларацию, в которой осудили «односторонние принудительные меры» — прозрачный намек на политику США.

Си Цзиньпин в своем выступлении раскритиковал «менталитет холодной войны» и призвал к более справедливой системе глобального управления. Моди поддержал эти идеи, подчеркнув значение торговли и транспортной связности для роста доверия и развития.