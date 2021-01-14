Новые транспортные проекты, о планах реализации которых было объявлено по итогам переговоров лидеров Азербайджана, России и Армении 11 января в Москве, вновь привлекли внимание мирового сообщества к Южному Кавказу.

Стороны договорились восстановить в полном объеме железнодорожное сообщение, прерванное десятки лет назад с началом агрессии Армении против Азербайджана. В числе прочих были озвучены идеи строительства новых железнодорожных участков.

Реализация транспортных инициатив позволит наладить сообщение между Азербайджаном, Турцией и Арменией. Кроме того, Россия получит более выгодный маршрут связи с Турцией и Арменией. Ереван также окажется в выигрыше благодаря формированию более удобного железнодорожного сообщения с Россией и Ираном.

Работы по проектированию транспортных маршрутов между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана уже начались. Речь идет о восстановлении ж/д линии, действовавшей в советский период. Часть этой дороги сохранилась по сей день – участок от Баку до поселка Горадиз в Физулинском районе Азербайджана.

Оставшаяся часть – от Горадиза до границы с Арменией – была разрушена в годы оккупации или осталась под водой вследствие строительства водохранилища на реке Араз. Это означает, что 166-километровый участок железной дороги от Горадиза до Ордубадского района НАР придется строить заново.

Для строительства 43-километровой части железной дороги, которая проходит по территории Армении, Азербайджан будет вести переговоры также с Россией. Причина – полотно Армении находится в ведении «Российских железных дорог».

158-километровый участок на территории Нахичеванской Автономной Республики – от Ордубада до станции Велидаг близ границы Турции – будет капитально отремонтирован. При этом будет проложен новый 14-километровый отрезок до границы с Арменией.

Если Ереван решит внести вклад в мир и стабильность в регионе, то подключится к ж/д сетям Азербайджана. Это откроет путь для беспрерывного и выгодного транспортного сообщения с Россией и Ираном. Железная дорога между Азербайджаном и Россией продолжает работать беспрерывно, и большая часть грузопотока между странами осуществляется именно по ж/д полотну. Армения сможет поставлять свои грузы в Россию сначала по линии Нахичевань-Баку и далее в Российскую Федерацию.

Россия аналогично сможет поставлять свою грузы в Армению, Турцию и Иран через территорию Азербайджана. В Иран грузы будут поставляться через станцию Джульфа в Нахичеване.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в конце декабря говорил, что Баку начнет строительство железной дороги от Горадиза до Зангелана – границы с Арменией. По его словам, это займет максимум два года, параллельно будут вестись работы по восстановлению железной дороги в Нахичевань. Турция объявляла о намерении строить в Нахичевань ж/д сообщение еще в ноябре.

Ранее в компании «Азербайджанские железные дороги» заявили о возможности строительства новой ветки железной дороги в Ханкенди, Ходжалы и Агдам – ветки Евлах-Ханкенди. Руководитель пресс-службы национального оператора железных дорог Азербайджана Натаван Байрамова сообщила, что протяженность новой линии составит 104 километра. По ее словам, новая ветка будет состоять из станций Евлах (конечная) – Барда (расстояние между станциями – 32 километра) – Кечарли (12 километров) – Тязякенд (7 километров) – Агдам (26 километров) – Аскеран (14 километров) – Ходжалы (8 километров) – Ханкенди (5 километров, конечная).