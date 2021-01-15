История американского расизма

Предполагал ли Христофор Колумб, одержимый желанием найти путь в Индию, что когда-то станет символом геноцида коренных народов Америки, а его памятники по прошествии сотни лет будут снесены в контексте борьбы с расовым угнетением. Историческая роль Колумба как первопроходца Америки в США воспринимается неоднозначно, поскольку его прибытие ознаменовало начало истребления коренных народов, колонизацию и работорговлю. Чтобы заставить возделывать и расчищать обширные земли Америки, по мнению философа Шарля де Монтескье, народы Европы, истребив народы Америки, были вынуждены обращать в рабство народы Африки.

Оторвав африканцев от своей культуры, корней, лишив родного языка, европейский колонизатор переселил их на так называемую «Новую землю», дабы строить чужими руками свое «исключительное» будущее. Вследствие этого величайшего злодеяния, так называемой Трансатлантической работорговли, Африка стала единственным континентом, который пострадал в таких масштабах, потеряв миллионы населения, плюс еще и потенциального населения – что в свою очередь стало основным фактом, приведшим к его экономической отсталости.

Трансатлантическая работорговля населением Африки признается ООН одним из грубейших нарушений прав человека в истории человечества, и именно оно заложило основу расизма в Америке. Совокупность идей о том, что африканцы уступают по своей природе европейцам, не имела никаких доказательств, тем не менее была придумана, дабы оправдывать негуманное отношение к плененным народам.

Окончательно работорговля прекратилась вXIX веке, и не только благодаря прогрессирующему гуманизму, но в основном из-за непрекращающегося сопротивления порабощению, а также восстаний и бунтов людей, желающих вернуть свою свободу.

Более полувека спустя Авраам Линкольн отменит рабство в США, за что поплатится собственной жизнью, однако расизм, нетерпимость и колониальные замашки еще долго будут присутствовать в сознании американского «белого» общества, вплоть до сегодняшних дней.

Так на смену рабству, эпохе мучений и истязаний, придет сегрегация – время унижения, притеснения и издевательств.

Позиция «только для белых» ущемляла афроамериканцев во всех правах – социальных, юридических, экономических. Сегрегация обрекала чернокожее население на «ярлык неполноценности», отсталости. Эта реальность во многом подталкивала их к преступности.

Вследствие политики расовой сегрегации появятся различные движения по борьбе за гражданские права афроамериканцев, а также свои герои, которые ценой жизни будут добиваться справедливости и равноправия. Их имена будут вписаны не только в историю Америки, но и в мировую историю как пример непоколебимой отваги и борьбы за права человека.

Малкольм Икс: гангстер, радикал или проповедник?!

Одной из самых главных фигур в истории борьбы афроамериканцев за свои права по праву считается политический и религиозный деятель – Малкольм Икс. Малкольм Икс, урожденный Малкольм Литтл, родился в 1925 году в штате Небраска в семье Эрла Литтла – баптистского проповедника, гарвеиста, и Луизы Литтл, активистки по защите прав чернокожих.

Деятельность отца Малкольма подвергалась притеснениям и гонениям со стороны Ку-клукс-клана и расистской организации – Черного легиона. Семья Литтл вынуждена была переезжать из-за преследований, и в конце концов глава семейства Эрл Литтл был убит представителями Черного легиона, что, конечно же, не совпадало с официальной версией смерти.

Позже Малкольм в своей автобиографии расскажет о семье отца: «Среди причин, по которым мой отец решил рискнуть и посвятить свою жизнь распространению философии борьбы за права афроамериканцев среди своего народа, было то, что он видел, как четверо из шести его братьев умерли от насилия, трое из них были убиты белыми людьми, в том числе один – линчеван».

Бабушка Малкольма со стороны матери – Эдит Лэнгдон была изнасилована шотландцем Эдвардом Нортоном, в результате чего была рождена Луиза – его мать. Она ненавидела свой светлый оттенок кожи, который напоминал ей о расовом угнетении.

После смерти мужа Луиза сводила концы с концами, чтобы прокормить семерых детей, однако в результате нервного срыва была отправлена в психиатрическую больницу, а детей определили в приют.

В годы учебы в школе Малкольм преуспевал во многих дисциплинах и, поделившись однажды с учителем своим желанием стать юристом, в ответ получил совет попробовать себя в плотницком деле, ведь по заверению мистера Островски: «Юрист – это нереальная цель для негра».

Конечно же, Малкольм Литтл вначале всячески пытался зарабатывать на жизнь легально, однако вся система так или иначе подталкивала чернокожих парней заниматься преступностью.

Малкольм стал промышлять мелкими кражами, продажей наркотиков, а также рэкетом, в результате чего был арестован за кражу со взломом. Его приговорили к 8-10 годам тюрьмы, где он и отбыл свой 6-летний срок.

Именно в тюрьме Чарльзтауна Малкольм Литтл впервые познакомится с политико-религиозным движением «Нация Ислама», которое распространяло идеи черного национализма. Название организации хоть и несет в себе отсылку к исламу, на самом деле ничего общего с традиционным исламом не имеет.

Так, к примеру, ислам основывается на пяти главных столпах: вера в единого Бога; совершение пятикратной молитвы; соблюдение поста в месяц Рамадан; выплата закята – обязательного ежегодного налога, уплачиваемого с доходов и имущества; совершение паломничества – хаджа. «Нация ислама» же верит в то, что основатель их организации Уоллес Фард был Богом. Совершение намаза считалось необязательным, достаточно было просто верить в Бога. Соблюдение поста, выплата закята и хадж также попадали под категория необязательных пунктов. Таким образом, исходя из первого и главного столпа ислама, секта Уоллеса Фарда не просто противоречит религии, она вообще ничего общего, кроме названия с ней, не имеет.

Выйдя из тюрьмы, Малкольм не только сменил религию, но и фамилию с Литтл, которая когда то досталась его предкам от рабовладельцев, на Икс, объясняя это тем, что своих африканских корней он не знал.

С этого момента начинает зарождаться одна из главных политических фигур США, которая встает в один ряд с такими борцами за права чернокожих, как Мартин Лютер Кинг.

«Нация ислама» проповедовала афроамериканскую исключительность, и сознание собственной значимости увлекало умы молодых чернокожих парней, превращая их из аморфной вечно забитой массы в полноправного полноценного гражданина и члена общества.

За шесть лет пребывания в тюрьме, Малкольм Икс выучил толковый словарь английского языка наизусть, что сделало его великолепным оратором, благодаря речам которого «Нация ислама» выросла в несколько раз. Ораторское мастерство, помноженное на природную харизму, отлично срабатывало для привлечения «новой крови».

Таким образом Малкольм трансформировался из гангстера в героя национального масштаба. Однако это будет не единственное преобразование личности Малкольма Икс.

Риторика выступлений главного оратора «Нации ислама» была агрессивной, радикальной, он проповедовал черный расизм. Малкольм открыто призывал своих собратьев избавляться от ненависти к себе, своему цвету кожи, обвиняя во всех бедах афроамериканцев белую элиту.

Религиозная эволюция

Своими выступления Малкольм Икс внес колоссальный вклад в развитие самосознания афроамериканцев, но стал «костью в горле» для белого истеблишмента. Однако он стал неугодным не только правящей верхушке Америки, но и собственной организации, глава которой Элайджа Мухаммад остался в тени харизматичного оратора Малкольма. Вдобавок ко всему, вера Малкольма в главу «безупречной» организации была подорвана, когда он узнал о множестве порочных связей лидера «Нации ислама» – Элайджи Мухаммада с его секретаршами, у которых родились от него внебрачные дети.

Эти события подтолкнули его переосмыслить ценности, в которые он так свято верил и за которые боролся.

«Нация ислама» использовала религию как идеологическую основу, однако нравственная сторона вопроса и ежедневна религиозная практика как фундамент развития духовной личности отсутствовали, к тому же идеи расизма и национализма противоречили настоящему исламу.

И в 1964 году Малкольм Икс заявил о своем уходе из организации, объясняя это разногласиями на почве религии. В том же году он совершает хадж – паломничество в Мекку, где его сознание проходит еще одну трансформацию.

В своей автобиографии Малкольм Икс признавался, что, получив опыт общения с дюжиной людей с белым цветом лица, называющих себя арабами, ближневосточными или североафриканскими мусульманами, он стал внутренне задаваться вопросом: «Если кто-то был искренен в исповедании религии, почему он должен сопротивляться расширению своих знаний об этой религии?». Все это подталкивало его к изучению ислама, который он исповедовал, но абсолютно не знал на практике.

Очень важным моментом в жизни Малкольма стало также знакомство с египетским богословом, профессором Каирского университета – Махмудом Юсефом Шаварби, который однажды во время их встречи в США процитировал хадис: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать брату своему того же, чего желает самому себе». По признанию Малкольма, логика этого выражения прочно засела у него в голове.

После совершения хаджа рупор «черной» Америки, некогда так яростно отстаивающий исключительность черной расы, признался, что был поражен тому, как велико расовое и этническое многообразие в исламе. Его потрясло то, что цвет его кожи не имел для людей вокруг никакого значения – они относились к нему как к равному: «Куда бы я ни повернулся, любовь, смирение и настоящее братство были почти физически ощутимы».

В своей автобиографии Малкольм Икс позже опишет: «В хадже были десятки тысяч паломников со всего мира. Это были люди разных цветов кожи, от голубоглазых блондинов до чернокожих африканцев, но все мы участвовали в одном ритуале, демонстрируя дух единства и братства, которого, как я полагал из своего опыта проживания в Америке, никогда не могло существовать между белыми и цветными. Америке необходимо осознать ислам, поскольку это единственная религия, которая стирает расовую проблему в обществе, его исповедующем. Возможно, мои слова шокируют вас, но то, что я испытал и увидел во время паломничества, заставило меня в значительной мере пересмотреть свое мышление, которого я ранее придерживался, и отбросить некоторые из моих предыдущих выводов».

После совершения паломничества в Мекку, Малкольм отправился во вторую свою поездку в Африку, где с визитом он побывал в более 10 стран, встретившись с многими африканскими лидерами. Эти путешествия привели к масштабированию его взглядов, которые выходили за рамки внутренней борьбы с расизмом только в США. Его борьба обрела более глобальный смысл – от гражданских прав к правам человека.

По возвращению в Америку, Малкольм выразил свою солидарность со всеми организациями, которые боролись за права афроамериканцев, в том числе и с «Движением за гражданские права чернокожих», возглавляемым Мартином Лютером Кингом.

Стратегия достижения общей цели Малкольма и Мартина Лютера Кинга

Перейдя от критики Мартина Лютера Кинга и «Движения за гражданские права» к призывам об объединении в служении одной общей цели, Малкольм активно пытался расширить горизонты их общей борьбы.

Пениэль Э. Джозеф, директор-основатель Центра изучения расы и демократии Школы LBJ при Техасском университете, в своей книге «Меч и щит: революционная жизнь Малкольма Икса и Мартина Лютера Кинга-младшего» проводит параллели жизней двух лидеров движения за гражданские права. Джозеф говорит, что Мартин Лютер Кинг и Малкольм Икс имели «совпадающие видения» Черной Америки, но их стратегии достижения цели были разными.

Если Кинг выбрал ненасильственную стратегию как способ борьбы с сегрегацией в США, то Малкольм Икс был сторонником права на самооборону перед лицом «белого угнетателя». В конце концов, обе тактики в борьбе за расовое равноправие дополняли друг друга.

Покинув «Нацию ислама», Малкольм Икс в 1964 году на примере «Организации африканского единства» создал «Организацию афро-американского единства» в США, целью которой, помимо защиты прав человека, была поддержка связи и сотрудничество с африканскими странами, в том числе и лидерами африканского происхождения в Северной и Латинской Америке.

Безусловно, масштабы деятельности Малкольма и его личности стали выходить за рамки США. Его организация, по мнению директора ФБР Эдгара Гувера, стала представлять зарождающуюся угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Костью в горле» Малкольм Икс также был и для «Нации ислама», которая сразу после ухода своего главного оратора стала открыто угрожать жизни Малкольма. В результате они перешли к действиям.

21 февраля 1965 года во время своего выступления перед «Организацией афроамериканского единства» на сцене театра Одюбон в Манхеттене Малкольм Икс был застрелен своими бывшими сподвижниками по «Нации ислама». В него была выпущена 21 пуля, гарантированно нацеленная на результат – навсегда убрать с политической арены афроамериканского лидера. Малкольм Икс скончался в Колумбийской пресвитерианской больнице в возрасте 39 лет.

До сих пор вопрос о заказчиках убийства Малкольма Икса остается спорным, поскольку в деле было немало настораживающих несостыковок, что подчеркивала супруга Малкольма – Бетти Шабазз, обращая внимание на то, что власти вели расследование «спустя рукава».

На гражданскую панихиду по Малкольму, проходящую с 23 по 26 февраля, пришли проститься со своим лидером от 14 до 30 тысяч человек.

Наследие

Безусловно, Малкольм Икс был не только яркой надеждой для ущемленных в правах афроамериканцев, символом борьбы за справедливость, но и примером преображения личности.

Малкольм служит примером силы человеческого духа, поскольку во всеуслышание сумел признать то, что ошибался в своих убеждениях, которые так яростно и долго отстаивал. Он доказал, что истина была важнее, чем слава или влияние.

Благодаря тому, что Малкольм Икс узнал настоящий ислам, в котором нет насилия, национализма и расового разделения, он изменил свои методы борьбы с расовым неравенством.