ПОЛИТИКА
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Трампу напомнили о его немецких корнях
Канцлер Германии подарил президенту США копию свидетельства о рождении его деда — этнического немца
Трампу напомнили о его немецких корнях
Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Фридрих Мерц / Reuters
6 июня 2025 г.

Во время первой официальной встречи в Белом доме канцлер Фридрих Мерц преподнес Дональду Трампу неожиданный подарок — копию свидетельства о рождении его деда, Фридриха Трампа, родившегося в 1869 году в немецком Кальштадте. Документ был оформлен в золотую рамку — в тон интерьеру Овального кабинета и вкусу президента. 

«Его звали Фридрих», — сказал Мерц. 

«Солидное имя», — отозвался Трамп. «Большое спасибо. Очень красиво». 

По его словам, документ займет почетное место в его офисе. Судя по трансляции немецких СМИ, президент США подарком остался крайне доволен. 

Для Мерца, находящегося в должности менее месяца, встреча с Трампом прошла на удивление спокойно. Президент США даже пошутил: «Вы говорите по-немецки так же хорошо, как по-английски?» 

За фасадом вежливости скрывалась серьезная политическая повестка. Канцлер поехал в Белый дом с предложениями, близкими Трампу: заявил, что Германия увеличит оборонные расходы и ужесточит миграционную политику. Кроме того, он напомнил о роли США в победе над нацизмом и призвал положить конец войне России против Украины.

Трамп, ранее высказывавший сомнения в приверженности США НАТО, подтвердил, что 45 тыс. американских военнослужащих останутся в Германии. Он назвал их «высокооплачиваемыми» и отметил, что они «тратят в Германии много денег».

Обсуждая Украину, Трамп сообщил о звонке президенту РФ Владимиру Путину и сравнил конфликт Москвы и Киева «с ссорой между детьми». Мерц не стал спорить. Вместо этого он дипломатично льстил: «Я сказал президенту: вы — единственный человек, способный надавить на Россию и остановить войну».

Трамп был явно польщен и принял приглашение посетить Германию. В следующий раз, возможно, подарки будут уже с американской стороны.


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