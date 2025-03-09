Американский миллиардер Илон Маск заявил, что система Starlink играет ключевую роль для Вооруженных сил Украины, и если он отключит спутниковую связь, линия фронта украинской армии рухнет.

«Моя система Starlink — это основа украинской армии. Весь их фронт рухнет, если я ее отключу», — написал он.

Маск также заявил, что его огорчает «многолетняя тупиковая бойня» в конфликте, который, по его мнению, Украина в конечном итоге проиграет.

«Те, кому не все равно, кто действительно думает и действительно все понимает, хотят, чтобы эта мясорубка прекратилась», – добавил миллиардер.

Украина впервые получила терминалы спутниковой связи Starlink от компании SpaceX в конце февраля 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля 2022 года публично обратился к Илону Маску в Twitter, попросив предоставить Украине доступ к системе спутникового интернета.

На следующий день Маск ответил: «Сервис Starlink уже активирован. Терминалы в пути». Первый груз прибыл в Украину 28 февраля 2022 года. С тех пор сеть Starlink играла ключевую роль в военной и гражданской инфраструктуре страны, обеспечивая связь там, где традиционные сети разрушены.