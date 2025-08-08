В ночь на 8 августа, в день окончания действия ультиматума президента США Дональда Трампа, российские войска атаковали украинские регионы с применением ударных дронов.

В Бучанском районе Киевской области в результате налетов пострадали три человека — две женщины в возрасте 56 и 80 лет, а также 16-летняя девочка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, все ранения предварительно оцениваются как незначительные. В результате атаки возникли пожары в частном секторе. Несколько домов получили повреждения. На месте работают экстренные службы.

Российские беспилотники также атаковали Харьков. По данным мэра Игоря Терехова, около 21:40 дрон типа «Молния» нанес удар по Киевскому району, в том числе по автозаправочной станции. В результате пострадала женщина. Позже произошла повторная атака, при которой были выбиты окна в жилом доме.

После полуночи по Харькову был нанесен еще один удар — беспилотником «Шахед». В результате в Салтовском районе города вспыхнул пожар на гражданском предприятии. Детали мэр не привел.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в результате ночных атак в пригороде Сум был ранен 54-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь на месте и направили на амбулаторное лечение. Также зафиксированы повреждения магазинов, автомобилей и нежилых зданий.

В Шосткинском районе после попадания трех БПЛА пострадали жилые дома, машины и объекты социальной инфраструктуры. По словам Григорова, специалисты обследуют территорию, уточняют масштаб разрушений и продолжают ликвидацию последствий.