В последние недели отношения между США и Россией заметно накалились. Американский президент Дональд Трамп поставил Кремлю ультиматум — мир с Украиной должен установиться до 8 августа. В противном случае Вашингтон пригрозил ввести жесткие санкции, включая вторичные ограничения для партнеров Москвы.
В России эти угрозы публично проигнорировали, и казалось, что мирный процесс с Киевом зашел в тупик. Тем более что на фронте обстановка остается напряженной: российские силы штурмуют Херсон, а украинские города ежедневно подвергаются атакам беспилотников.
Тем не менее неожиданная разрядка все же наступила. Поводом для нее стал визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По итогам его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стало известно о подготовке прямых переговоров с Трампом.
«Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — заявил по итогам американский лидер. А госсекретарь США Марко Рубио отметил, что впервые с инаугурации президента Трампа появилась конкретика в том, чего Россия может потребовать для завершения войны.
Детали будущей встречи пока не раскрываются. Но предварительно она может пройти уже на следующей неделе. В качестве переговорной площадки Путин предложил ОАЭ. «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов», — сказал президент РФ.
Очевидно, что российско-американские переговоры не будут носить протокольный характер — от них ждут результата. Это может быть соглашение о полном или частичном прекращении огня, меморандум о намерениях, либо иная формула деэскалации. Хотя нельзя исключать, что основная повестка окажется связанной не с Украиной, а с другими геополитическими вопросами.
О перспективах завершения российско-украинской войны TRT на русском рассказал политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
— Что изменилось со встречи Путина и Уиткоффа?
— Первое, что стоит отметить — началась реальная подготовка к диалогу Путина и Трампа. Это говорит о том, что сигналы, переданные из-за океана в Россию, были восприняты всерьез и действительно способствуют организации переговоров.
— Что же это за «сигналы», которые они друг другу передавали?
— В первую очередь речь идет о возможном прекращении боевых действий в Украине. Говорить о полноценном урегулировании, конечно, рано. Даже обсуждать «заморозку» конфликта пока преждевременно.
Но могут быть и отдельные элементы деэскалации, касающиеся конкретных аспектов противостояния — например, запрет на удары беспилотниками, мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре или по крупным, а может быть и всем населенным пунктам.
Таким образом, поле для диалога существует, и оно довольно широкое. И совершенно очевидно, что Трамп заинтересован в этой встрече. Это шанс для него вновь заявить о себе как о миротворце, продемонстрировать дипломатическую «победу».
— Рубио заявил, что появилась конкретика в том, чего РФ может потребовать для завершения конфликта. Что это может быть?
— На самом деле это его вольная интерпретация достаточно банальных вещей. Если бы он внимательно следил за заявлениями Москвы, то знал бы: эта «конкретика» давно изложена. Во-первых, в меморандуме, представленном на третьем раунде переговоров в Стамбуле. Во-вторых, в прошлом году Владимир Путин подробно изложил позицию в обращении к дипломатическому корпусу.
Речь идет прежде всего о территориальных вопросах — дискуссия по «новым регионам» закрыта. Плюс требование отказа Украины от вступления в НАТО.
Этой конкретики более чем достаточно. Вопрос в том, готов ли кто-то эту позицию услышать.
— Каковы шансы, что в ближайшее время состоится встреча Трампа и Путина, что можно ожидать от таких переговоров?
— Переговоры действительно находятся в стадии подготовки. Прежде всего можно ожидать попытки сторон, или хотя бы одной из них, лучше осознать природу конфликта. И понять, что далеко не все условия прекращения огня можно реализовать быстро и эффективно.
— Можно ли говорить о готовности России к прекращению огня?
— Это сложный вопрос. Сегодня складывается ситуация, в которой инициатива на фронте остается за Россией, а значит, больше трудностей сейчас у Украины. Наступательные действия ведутся по всей линии соприкосновения. Чтобы Москва согласилась на прекращение огня, нужны действительно серьезные предложения.
И опять же — прекращение огня не означает мирное урегулирование. Это не синоним окончания войны. Но потенциально такой сценарий можно обсуждать.
— Если будет политическая воля, то как можно завершить войну?
— Единственный путь — садиться за стол переговоров и договариваться. Если Трамп сможет стать модератором этого процесса хотя бы на первом этапе — это уже будет шаг вперед. Главное, чтобы попытка была эффективной. Потому что одно дело заявить о готовности, и совсем другое — довести дело до результата. А у Трампа, как мы знаем, с этим не всегда складывается.