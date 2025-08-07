В последние недели отношения между США и Россией заметно накалились. Американский президент Дональд Трамп поставил Кремлю ультиматум — мир с Украиной должен установиться до 8 августа. В противном случае Вашингтон пригрозил ввести жесткие санкции, включая вторичные ограничения для партнеров Москвы.

В России эти угрозы публично проигнорировали, и казалось, что мирный процесс с Киевом зашел в тупик. Тем более что на фронте обстановка остается напряженной: российские силы штурмуют Херсон, а украинские города ежедневно подвергаются атакам беспилотников.

Тем не менее неожиданная разрядка все же наступила. Поводом для нее стал визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По итогам его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стало известно о подготовке прямых переговоров с Трампом.

«Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — заявил по итогам американский лидер. А госсекретарь США Марко Рубио отметил, что впервые с инаугурации президента Трампа появилась конкретика в том, чего Россия может потребовать для завершения войны.

Детали будущей встречи пока не раскрываются. Но предварительно она может пройти уже на следующей неделе. В качестве переговорной площадки Путин предложил ОАЭ. «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов», — сказал президент РФ.

Очевидно, что российско-американские переговоры не будут носить протокольный характер — от них ждут результата. Это может быть соглашение о полном или частичном прекращении огня, меморандум о намерениях, либо иная формула деэскалации. Хотя нельзя исключать, что основная повестка окажется связанной не с Украиной, а с другими геополитическими вопросами.

О перспективах завершения российско-украинской войны TRT на русском рассказал политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

— Что изменилось со встречи Путина и Уиткоффа?

— Первое, что стоит отметить — началась реальная подготовка к диалогу Путина и Трампа. Это говорит о том, что сигналы, переданные из-за океана в Россию, были восприняты всерьез и действительно способствуют организации переговоров.

— Что же это за «сигналы», которые они друг другу передавали?

— В первую очередь речь идет о возможном прекращении боевых действий в Украине. Говорить о полноценном урегулировании, конечно, рано. Даже обсуждать «заморозку» конфликта пока преждевременно.

Но могут быть и отдельные элементы деэскалации, касающиеся конкретных аспектов противостояния — например, запрет на удары беспилотниками, мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре или по крупным, а может быть и всем населенным пунктам.