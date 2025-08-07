Президент России Владимир Путин допустил возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в беседе с журналистами. Видеозапись опубликована пресс-службой Кремля.

«Я уже говорил неоднократно, что я в целом ничего не имею против [встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским], это возможно, должны быть созданы определенные условия», — заявил глава государства. При этом он добавил, что до таких условий «пока далеко».

Накануне, 7 августа, в Кремле сообщили о согласовании встречи между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Она может состояться на следующей неделе.

На вопрос о возможном месте проведения переговоров Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты «подходящим вариантом».