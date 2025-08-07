ВОЙНА В УКРАИНЕ
Россия готовится к битве за Херсон?
Россия наносит удары по мосту в микрорайон Корабел в Херсоне, пытаясь изолировать часть города и создать плацдарм для возможной атаки
13 часов назад

Россия наносит точечные удары по переправе в микрорайон Корабел, расположенный на Карантинном острове в Херсоне. Об этом сообщает телеканал CNN. По его данным, атаки начались в августе. С воздуха по мосту были нанесены удары авиабомбами. Херсонская военная администрация сообщала о жертвах среди мирного населения.

По информации местных властей, в районе остаются около 1800 человек. Из них 187 — маломобильные, 31 — дети. Повреждение моста осложнило снабжение и вызвало угрозу изоляции. Власти Херсонской области обратились к жителям Корабела с призывом к эвакуации.

На фоне ударов активизировались обсуждения возможной подготовки российских войск к созданию плацдарма на правом берегу Днепра, который армия РФ покинула в ноябре 2022 года. Сейчас, по сообщениям украинских и пророссийских источников, российская армия пытается отрезать район, соединенный с городом только мостом.

Украинские позиции в этом районе подвергаются артобстрелам и ударам с воздуха. По данным телеграм-канала «Два Майора», российские силы проводят наступательную операцию в этом направлении.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российская армия продолжает попытки высадиться на островах Херсонской области. Однако, по его словам, речь пока идет лишь о диверсионных действиях небольших групп. О масштабной высадке говорить рано.

Он также опроверг сообщения о присутствии российских диверсионно-разведывательных групп в Херсоне.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

