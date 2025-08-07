Россия наносит точечные удары по переправе в микрорайон Корабел, расположенный на Карантинном острове в Херсоне. Об этом сообщает телеканал CNN. По его данным, атаки начались в августе. С воздуха по мосту были нанесены удары авиабомбами. Херсонская военная администрация сообщала о жертвах среди мирного населения.

По информации местных властей, в районе остаются около 1800 человек. Из них 187 — маломобильные, 31 — дети. Повреждение моста осложнило снабжение и вызвало угрозу изоляции. Власти Херсонской области обратились к жителям Корабела с призывом к эвакуации.

На фоне ударов активизировались обсуждения возможной подготовки российских войск к созданию плацдарма на правом берегу Днепра, который армия РФ покинула в ноябре 2022 года. Сейчас, по сообщениям украинских и пророссийских источников, российская армия пытается отрезать район, соединенный с городом только мостом.

Украинские позиции в этом районе подвергаются артобстрелам и ударам с воздуха. По данным телеграм-канала «Два Майора», российские силы проводят наступательную операцию в этом направлении.