Родственники судьи Симоновского райсуда Москвы Юлии Окуневой, которая будет рассматривать требование об изменении условного срока Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный, зарабатывают на госконтрактах с ФСИН и ФСБ. Об этом говорится в расследовании The Insider.

Журналисты утверждают, что Окунева связана с силовиками. Свекор Окуневой является совладельцем фирм, получающих госконтракты от силовых ведомств, в том числе и от ФСИН, которая обратилась в суд с требованием посадить Навального.

«Таким образом, у судьи Окуневой может быть конфликт интересов при рассмотрении дела Алексея Навального из-за того, что ее семья получает доход от бизнеса, связанного с Федеральной службой исполнения наказаний, которая является стороной в процессе и добивается для него реального заключения под стражу», – подчеркивает издание.

Авторы расследования выяснили, что до замужества Юлия Окунева носила фамилию Чеканова, она зарегистрирована в квартире родителей на Загородном шоссе. Весной 2020 года во время карантина Окунева для оформления цифрового пропуска указала номер машины, принадлежащей Борису Борисовичу Окуневу, 1982 г. р., который, предположительно, является мужем судьи. Окунев работает в госкорпорации «Росатом», и за ним числится еще один автомобиль – Toyota Land Cruiser Prado.

Парковку этой машины оплачивал Окунев Борис Николаевич, 1957 г.р., который может быть свекром судьи. Оба Окуневых были также зарегистрированы по одному адресу на улице Ивантеевской.

Борис Окунев-старший является учредителем двух компаний – АО «Катран» и АО «НПО Аргон». «Катран» специализируется на обеспечении безопасности информационных технологий, заказчиками фирмы являются ФСИН, МВД и ФСО, а «НПО Аргон» получал от МВД и ФСБ контракты, связанные со специальной проверкой техники, выяснил The Insider.