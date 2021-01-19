Российский университет дружбы народов (РУДН) закрыл «Курс натальной астрологии» в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК) сразу после его открытия. «Приказ об открытии программы был отменен тем же днем, что и вышел», – заявил ректор университета Олег Ястребов, которого цитирует ТАСС.

В числе первых, кто обратил внимание на курс астрологии был Telegram-канал «Антиглянец», опубликовавший 16 января скриншоты с описанием программы на сайте Института повышения квалификации. Курс на сайте вуза описали как «возможность войти в резонанс с Ритмами Космоса», которые «диктуют происходящее на нашей планете, происходящее с нами». Ректор РУДН при этом назвал это описание вольным творчеством «потенциальных преподавателей программы и сотрудников института», пишет «Медуза».

По словам ректора, документы об открытии курса не прошли нужную экспертизу и процедуру учреждения, а сотрудники вуза, допустившие случившееся, получат дисциплинарное взыскание «за дискредитацию репутации университета».

Ястребов подчеркнул, что астрология «не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более научным направлением РУДН». По его словам, курс не был программой повышения квалификации или программой переподготовки кадров. Его решили создать, основываясь на анализе поисковых запросов в интернете, среди которых «астрология» вошла в число наиболее популярных, добавил он.

«К сожалению, вместо познавательного материала об астрологии и астрономии были предоставлены материалы на уровне «подвальная эзотерика», – отметил ректор.