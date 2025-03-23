Израильское правительство одобрило создание специального ведомства, которое займется организацией «добровольного переселения» мирных жителей из сектора Газа в третьи страны. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, заявив, что кабинет работает над реализацией «видения» президента США Дональда Трампа, включающего передачу контроля над Газой американской стороне.

«Любой житель Газы, желающий уехать в третью страну, сможет это сделать», — заявил Кац. По его словам, новая структура займется созданием маршрутов передвижения и организацией проверок на пограничных переходах.

Основанием для таких мер служит, в частности, опрос Gallup International, согласно которому более половины жителей Газы рассматривают возможность покинуть регион при наличии такой возможности.

В результате ночных ударов израильской авиации был убит один из политических лидеров ХАМАС Салах аль-Бардавиль и его супруга. По данным Минздрава Газы, в ту же ночь погибли еще 18 человек.

На фоне нарастающих боевых действий в Израиле усиливаются протесты: более 100 тыс. человек вышли на улицы с требованием прекратить огонь и добиться освобождения оставшихся заложников.

В ХАМАС заявили, что не считают текущие переговоры серьезными, но продолжают рассматривать предложения спецпредставителя США Стива Уиткоффа. Представитель движения отметил, что план Уиткоффа должен привести к завершению военной кампании, выводу израильских войск и обмену пленными.

Израиль отказался от перехода ко второй фазе соглашения о прекращении огня, требуя продлить первую фазу до окончания Рамадана и Песаха.

За последние дни в результате новых израильских авиаударов по Газе погибли более 700 палестинцев, свыше 1 000 получили ранения. Возобновление агрессии прервало перемирие, заключенное в конце этого января.

С октября 2023 года, по информации местных властей, число погибших палестинцев в результате израильского вторжения в Газу превысило 50 тыс., подавляющее большинство из них — женщины и дети.