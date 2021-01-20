Войны

Уходящее десятилетие было омрачено военными конфликтами. Самая масштабная кампания – сирийская, длящаяся с 2011-го и не прекращенная до сих пор. Война начиналась с гражданского противостояния внутри самой страны между правительственными войсками и блоками сирийской оппозиции, террористов ОНС и других радикальных группировок и быстро переросла в глобальную. Сирия стала полем боя мировых и региональных держав. Свой интерес в сирийском конфликте есть у многих государств, включая США, России, Ирана и Турции. Но только последняя имеет с Сирией общую границу. За все время конфликта погибло более полумиллиона человек, и еще 7 млн стали беженцами. Половина из них осела в соседней Турции.

В апреле 2014-го вспыхнул вооруженный конфликт в Донбассе. На фоне победы Революции Достоинства начались сепаратисткие настроения на Востоке Украины, поддержанные, а иногда и прямо инспирированные российскими гражданами, завезенными из соседних областей РФ. Россияне наравне с местными участвовали в захватах административных зданий и оружейных складов. Украинскому правительству удалось к августу ликвидировать большинство банд-формирований и восстановить контроль над большей частью Донбасса. Конфликт был заморожен после двух Минских встреч, но периодические взаимные обстрелы сторон продолжаются до сих пор. За шесть лет конфликта погибло более 13 тысяч человек и более миллиона украинцев стали «внутренне перемещенными лицами».

Кроме этого, в «десятые» случилась Вторая Карабахская война, по итогам которой Азербайджан вернул часть территорий, потерянных 30 лет назад в ходе Первой Карабахской. Армении пришлось капитулировать, помощь главного военного союзника – России оказалась «пшиком». По итогам войны обе стороны понесли потери – по нескольку тысяч своих граждан. Армения утратила контроль над значительной частью Карабаха, а Азербайджан – частично возвратил свои территории и получил возможность наземного сообщения с Нахичеванским эксклавом и Турцией.

Революции и протесты

«Десятые» поистине можно назвать революционными годами, впрочем, как и сто лет назад. Началась эта декада с Арабской весны, охватившей бурными протестами и падениями отдельных режимов от Атлантического океана до Персидского залива и Каспийского моря. Протесты в краткосрочной перспективе привели к демократическим преобразованиям в тех странах, где было сильно гражданское общество и где официальные институции были достаточно слабы, чтобы контролировать телевидение и социальные сети. Именно благодаря последним стала возможной революция, к примеру в Египте. Но, кроме этого, были и негативные факторы: повышение уровня безработицы, внутренние конфликты вплоть до гражданской войны и волны беженцев. Последние два фактора сильнее всего ударили по Сирии и Ливии.

Революции не ограничились арабским миром и происходили и на постсоветском пространстве. Как отмечалось выше, в 2013-2014 годах украинцы выступили против сворачивания тогдашним президентом Виктором Януковичем проевропейского вектора развития страны. Три месяца противостояний завершились в феврале 2014-го массовыми убийствами протестующих и бегством всей правящей элиты из страны. В результате к власти пришла оппозиция и большое количество представителей гражданского общества. Было проведено структурных реформ больше, чем за весь период независимости Украины. Однако цена такого развития – аннексия части территорией соседней Россией.

Проевропейская революция прошла и в Армении. Там бессменный правитель Серж Саргсян, отбывший два положенных Конституцией президентских срока, провел реформу – переформатировал государство в парламентскую республику с обширными премьерскими полномочиями – и сам хотел занять кресло главы правительства. Но в результате «Бархатной революции» к власти в 2018-м пришел проевропейский оппозиционер Никол Пашинян.

Через год началась «Революция зонтиков» в Гонконге. Местные граждане протестовали против чрезмерного сближения региона с континентальным Китаем и угрозы автономии. Протестующие опасались, что концепция «Одна страна – две системы» превратится в «Одна страна – одна система» и коммунистический Китай полностью поглотит капиталистические, демократические Гонконг, Тайвань и Макао. Поводом для протестов стал закон об экстрадиции, согласно которому граждан Гонконга могли свободно высылать для суда и заключения на подконтрольные Пекину территории. Революция победила, скандальный закон был отложен.

Протесты лихорадили и Россию в 2011-2012 годах. Оппозиционеры протестовали против властной партии «Единая Россия», а потом и против третьего срока Путина. Митинги получили название по топосу – «Протесты на Болотной площади». Со временем они сошли на нет, единороссы удержали власть, Путин пошел на четвертый срок, провел конституционную реформу, обнулил свои сроки и снова вроде как собирается на выборы в 2024-ом.

Протесты в России возобновились в 2020 году, когда власти задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сначала он выиграл выборы у кандидата от власти, а потом и вся «Единая Россия» с треском проиграла выборы в регионе. Фургала задержали и этапировали в Москву по подозрению в совершении убийства в 2005 году. Протестующие выражают поддержку губернатору, а акции протеста проходят под лозунгами «Я/МЫ Фургал».

Последним революционным аккордом десятилетия стали протесты в Беларуси – стране, про которую много шутили, что это «СССР, поставленный на паузу». Белорусы выступили против местного диктатора Александра Лукашенко, который получил абсолютную власть в стране и безраздельно правит ею вот уже четверть века. После очередных президентских выборов официальный ЦИК огласил победу Лукашенко с результатом в 80%, в то время как за Тихановскую – главного лидера оппозиции – якобы проголосовало лишь 10% граждан. Беларусы сочли это грубой фальсификацией и вышли на протесты. Массовые митинги были жестко подавлены силовиками, а протестующих в буквальном смысле пытали в СИЗО. Однако белорусский протест еще не закончен и ситуация далека от разрешения.

Аннексия Крыма

Захват Россией украинского полуострова в феврале-марте 2014 года стал поворотной вехой в истории международных отношений. Фактически это первый захват одним государством территорий другого после Второй мировой войны. До этого были пересмотры границ, но только в качестве выделения новых государств и обретения ими независимости. Косово стало независимым государством, но не частью Албании. Абхазия и Цхинвальский регион не стали частью России, как и Нагорный Карабах не стал частью Армении. Однако Россия захватила Крым и ввела его в свое правовое поле, обозначив в Конституции как «территорию России».

Такие агрессивные действия Кремля положили начало новой холодной войны между Россией и Западом. Были введены санкции, заморожено сотрудничество, а в московских СМИ снова со времен СССР заговорили об «осажденной крепости», «врагах с Запада» и «мировой закулисе».

Российское вмешательство

В ответ на это россияне устроили череду хакерских атак по всему миру, в первую очередь в Украине и странах Запада. Кремль руками Евгения Пригожина создал армию троллей и ботов, чтобы влиять на настроения пользователей в соцсетях, а также кибервойска для атак на инфраструктуру.

В 2017 году был запущен вирус Not Petya. Он инфицировал компьютеры, шифровал всю информацию и вымогал деньги за расшифровку. Вирус атаковал компьютеры в Италии, Израиле, Дании, Румынии, Польше, Чехии, Германии, Франции, Великобритании, США, Нидерландах, Эстонии и других странах. Но больше всего (более 75%) сил было потрачено на Украину. Под атакой оказались сайты энергетические компании, Чернобыльская АЭС, харьковский Аэропорт, киевский метрополитен, сайты банков и правительства.

Кроме того, российские спецслужбы готовили переворот в Черногории с целью не допустить европейской и евроатлантической интеграции этой страны. А также совершили ряд заказных убийств и покушений в западных странах: отравление Скрипалей в Великобритании, убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине.

США и Китай

Прошедшее десятилетие омрачилось нарастанием «мягкого» конфликта между двумя ведущими державами планеты. Если в «нулевые» Китай был не врагом, а стратегическим партнером, то уже к концу «десятых «он стал если не главным врагом, то точно главным конкурентом США. Но экономики двух стран настолько тесно переплетены, что разорвать финансово-экономические узы уже почти невозможно. Обе страны являются лидерами по рынку сбыта и инвестиций друг в друга. Китай также является самым крупным кредитором США и владеет более $1 триллиона американского госдолга. Обе страны являются лидерами по объему ВВП и существенно опережают остальные страны мира.

В то же время армия США является самой мощной и боеспособной на планете, согласно международному исследовательскому рейтингу Global Firepower. Однако наиболее многочисленные по личному составу вооруженные силы все же у Китая – более 2 млн солдат регулярной армии.

США поддерживает Тайвань, Японию, Южную Корею и развивает отношения с Индией, чтобы ограничить могущество Китая в регионе. В противовес Китай сотрудничает с Россией, Ираном и Пакистаном. Горячая война между Вашингтоном и Пекином крайне маловероятна. Слишком тесно интегрированы два государства. Однако возможность нарастания «мягкого» или «гибридного» конфликта, вытеснения друг друга из отдельных сфер, блокада по конкретным направлениям без тотальных разрывов связей вполне возможна. Такая тенденция обозначилась за время правления Дональда Трампа. Вполне вероятно, что новоизбранный президент Джо Байден попытается перезагрузить отношения.

Эпоха отставок

«Десятые» стали настоящей чередой отречений от титулов и добровольных отставок с постов, с которых принято человека выносить вперед ногами. На протяжении минувшей декады самовольно отреклись от престола в пользу своих детей королева Нидерландов Беатрикс, король Бельгии Альберт ІІ, король Испании Хуан Карлос І, эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани и император Японии Акихито.

Подали в отставку и главы христианских церквей. Сначала сложил полномочия глава Украинской Греко-католической церкви Верховный архиепископ Любомир (Гузар), потом – глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс, затем на покой отправился глава Католической церкви папа Римский Бенедикт XVI и спустя месяц – глава Автокефальной Чехословацкой церкви митрополит Христофор. И если для Англиканской церкви добровольный уход руководителя – уже устоявшаяся практика (так делали восемь архиепископов за последние сто лет), то для Католической церкви это уникальное событие за более чем 600 лет в истории Римско-католической церкви.

Религия

Минувшее десятилетие оставило свой след и в мире духовном. Был проведен Всеправославный собор на острове Крит. Такой саммит епископов восточной церкви состоялся впервые после VII Вселенского собора в 787 году. Православные так и не смогли разрешить все вопросы, скопившиеся более чем за тысячу лет. Сам Собор готовили почти целый век, согласовывая позиции всех сторон. И фактически он стал не местом дебатов, а торжественным утверждением того, о чем договорились заранее на предсоборных совещаниях. Из 120 документов, которые изначально готовились, в конце концов, утвердили лишь 6, и еще опубликовали 2 послания.

Кроме того, в православии появилась новая независимая единица – Православная церковь Украины. Этим событием и предваряющими его актами были отменены документы 300-летней давности, по которым Киевскую митрополию передавали под временное управление московскому патриарху.

Менялась и католическая церковь. Папа Франциск рассуждает об ослаблении целибата, а кардиналы в Западной Европе смягчают свои позиции в отношении однополых браков и так называемой гендерной идентичности.

Технологии

Для того, чтобы описать, как развивались технологии в «десятые», потребуется отдельная научная статья, уж очень много всего произошло. И впервые частная компания отправила экипаж в космос. Более половины населения планеты имеют смартфоны, а значит и доступ к интернету.

Мессенджеры видеосвязи фактически стерли пространственные границы между людьми, а соцсети дали, с одной стороны, возможность найти собеседников по интересам, а с другой –разделили нас по информационным пузырям. Частные компании Facebook, Twitter и Telegram по уровню влияния превосходят многие правительства. С другой стороны, именно они построили те социальные лифты, которые не могли дать своим гражданам политики.

Мы имеем возможности, как никогда раньше, но и стоим перед вызовами. Приватности уже не существует. Наш гаджет знает о нас больше, чем не только наши родители, но и мы сами. Цифровой след есть у каждого, кто хотя бы раз скроллил или гуглил. И это самый настоящий вызов современности и ближайшего будущего.

Как уберечься от использования этой информации? Как сохранить свободу? Как предотвратить антиутопию, когда «электронный брат» будет знать о тебе все и будет тебя контролировать, как это сейчас пытаются реализовать с системой социального капитала в Китае?

Возможностей много, но вызовов еще больше.

***

В минувшее десятилетие человечество вступило, когда нас было меньше 7 млрд, а закончили декаду мы уже с 7,8 млрд жителей. Прирост населения составил 800 млн за десять лет, по 80 млн людей в год или по 220 тысяч людей в день. За прошедшие десять лет произошло немало событий исторического масштаба. Декада была омрачена войнами, захватами суверенных территорий и масштабными революциями. Но все же развитие технологий внушает определенный оптимизм, хотя и не без опаски.

Ученые-историки описывают ХХ век как «очень короткий», поскольку он начался лишь в 1914 г., а закончился в 1991 году. Какими будут границы XXI века? Какие периоды в нем будут выделять? И какая роль будет у «десятых»? Что о них напишут историки будущего?