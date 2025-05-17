Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на реакцию президента США Дональда Трампа на поведение президента России Владимира Путина в контексте усилий по началу переговоров об окончании войны в Украине.

Об этом он сказал 17 мая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране, сообщает BFMTV.

Макрон подчеркнул, что, несмотря на инициативу США по прекращению огня, Россия «не проявила к ней уважения».

«Путин и его армия не проявили уважения к предложениям о прекращении огня — которые, напомню, были американской инициативой», — отметил он.

Президент Франции выразил убежденность, что Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует должным образом.

«На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю — даже убежден — что президент Трамп отреагирует на это. Его избрал американский народ. Он пришел на пост с благородной целью — обеспечить мир, и говорил, что будет вовлекать всех для этой цели», — заявил Макрон.

По словам французского лидера, Дональд Трамп может в ближайшие дни установить прямой контакт с Кремлем, чтобы обсудить возможные шаги по приближению к завершению войны.

Москва и Киев по итогам встречи в Стамбуле продолжат переговорный процесс по достижению перемирия. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны подготовят подробные предложения по условиям и обменяются ими до следующего раза. Он оценил переговоры как «в целом конструктивные».

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил наличие договоренности о новом раунде переговоров. По его мнению, соглашение об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000» стало важным шагом к укреплению взаимного доверия.

Украинский министр обороны и глава делегации Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает новых переговоров в ближайшее время и выразил готовность к обсуждению прямой встречи между президентами Зеленским и Путиным. Его визави Мединский в свою очередь сказал, что Москва «приняла к сведению» запрос о таком формате.