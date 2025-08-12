Российские войска резко усилили давление на востоке Украины и подошли к городу Доброполье — важному шахтерскому центру в Донецкой области. По данным Reuters, армия РФ прорвала оборону в районе города и сейчас находится всего в 11 км от центра. Этот прорыв стал крупнейшим с 2024 года и может изменить ситуацию на фронте, констатирует издание.

По данным украинской интерактивной карты DeepState, российская армия за несколько дней продвинулась на север двумя ударами, преодолев до 10 км. Они атаковали позиции возле трех сел между Покровском и Константиновкой — ключевыми городами, которые Москва планирует взять к концу года.

Наступление началось за несколько дней до встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в Аляске, где лидеры могут обсудить возможное прекращение войны. Очевидно, что Москва стремится захватить как можно больше территорий до саммита — ранее Трамп намекнул, что заморозка конфликта может пройти по текущей линии соприкосновения.

В Доброполье началась активная эвакуация, отмечает Reuters. Гуманитарная организация «Пролиска» каждый день вывозит около 200 человек. За две недели поток беженцев вырос в пять раз. Люди уезжают в Днепропетровскую область на машинах, автобусах и даже телегах.