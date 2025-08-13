Владимир Зеленский назвал предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в США «личной победой» российского лидера.

Президент Украины подчеркнул: встреча на американской земле «выводит Путина из изоляции» и откладывает введение новых санкций, которые Трамп обещал в случае отказа Москвы прекратить войну.

Зеленский также сообщил, что получил «первый сигнал» о возможном прекращении огня от спецпредставителя США Стива Уиткоффа, но деталей не раскрыл.

Саммит пройдет уже в эту пятницу на Аляске и станет первой встречей президентов России и США с 2021 года. Трамп надеется добиться окончания войны в Украине и рассчитывает наладить двусторонние отношения с Москвой.

Зеленский в переговорах участвовать не будет — его пока не пригласили. Украинский лидер в интервью AFP признал свои опасения, что Путин выдвинет жесткие условия, а Трамп согласится на сделку с уступкой украинских территорий.

«Мы не уйдем из Донбасса. Если мы сегодня оставим высоты и укрепления, мы откроем россиянам плацдарм для нового наступления», — заявил украинский лидер.