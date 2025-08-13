ВОЙНА В УКРАИНЕ
Аляска — это личная победа Путина?
Зеленский утверждает, что предстоящий саммит лидеров РФ и США «выводит Путина из изоляции», это прорыв для Москвы
Президент РФ Владимир Путин / AP
13 августа 2025 г.

Владимир Зеленский назвал предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в США «личной победой» российского лидера.

Президент Украины подчеркнул: встреча на американской земле «выводит Путина из изоляции» и откладывает введение новых санкций, которые Трамп обещал в случае отказа Москвы прекратить войну. 

Зеленский также сообщил, что получил «первый сигнал» о возможном прекращении огня от спецпредставителя США Стива Уиткоффа, но деталей не раскрыл.

Саммит пройдет уже в эту пятницу на Аляске и станет первой встречей президентов России и США с 2021 года. Трамп надеется добиться окончания войны в Украине и рассчитывает наладить двусторонние отношения с Москвой.

Зеленский в переговорах участвовать не будет — его пока не пригласили. Украинский лидер в интервью AFP признал свои опасения, что Путин выдвинет жесткие условия, а Трамп согласится на сделку с уступкой украинских территорий.

«Мы не уйдем из Донбасса. Если мы сегодня оставим высоты и укрепления, мы откроем россиянам плацдарм для нового наступления», — заявил украинский лидер.

Подготовка к саммиту уже идет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ход предстоящей встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Представитель Трампа Кэролайн Левитт заявила, что главная цель саммита — «понять, как можно закончить войну».

Тем временем на фронте россияне продвинулись на 10 км в районе Доброполья и готовят новые атаки на трех участках линии в сторону Покровска. Это главный стратегический и логистический узел всего Донбасса, Россия пытается захватить его уже больше полугода.

Доброполье, до войны насчитывавшее 30 тысяч жителей, регулярно подвергается атакам дронов. Наступление угрожает и разрушенной Константиновке — одному из последних крупных городов Донецкой области под контролем Киева.

