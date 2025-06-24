Верховный суд США постановил разрешить администрации Трампа депортировать иммигрантов в раздираемые войной страны, с которыми они не имеют никаких связей, ускорив процесс таким образом, что это нарушает права задержанных на свободный и справедливый суд.

Это решение означает, что иммигранты, задержанные ICE, теперь могут быть депортированы практически в любую страну мира, независимо от того, являются ли они ее уроженцами.

В мае 2025 года Трамп одобрил депортацию восьми задержанных мигрантов из Мьянмы, Лаоса, Мексики, Кубы, Вьетнама и Южного Судана в Южный Судан.

В ответ на это федеральный судья США приостановил эту меру как нарушающую предыдущие судебные запреты, наложенные на полномочия исполнительной власти депортировать лиц, задержанных ICE, в страны, которые они не считают своей родиной.

С тех пор задержанные содержатся в американском центре в Джибути. Однако решение Верховного суда от 23 июня в пользу Трампа отменяет решение федерального судьи.

Судья Верховного суда Соня Сотомайор высказала особое мнение, заявив, что решение большинства «вознаграждает беззаконие» и нарушает правила надлежащего судебного разбирательства, которые являются основополагающими для Конституции США.

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